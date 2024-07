CMF Phone 1 estreia com design diferenciado e ficha técnica robusta

A CMF by Nothing agitou o início da semana com o lançamento dos fones CMF Buds Pro 2, do relógio inteligente CMF Watch Pro 2 e do CMF Phone 1, o primeiro celular da subsidiária da Nothing, co-criada por Carl Pei (fundador da OnePlus), que aposta em design autoral, tampa traseira customizável e ficha técnica robusta para sua faixa de preço.

Sua traseira intercambiável chega nas cores Black (preto), Blue (azul), Orange (laranja) e Light Green (verde claro), podendo ser adquiridas separadamente após a compra.

Graças à presença dos quatro parafusos de aço inoxidável, usuários podem optar também por acessórios diferentes para transformar a experiência de uso do CMF Phone 1.

Foram três acessórios anunciados com o celular. O “Stand” usa o círculo no canto inferior direito, chamado de Accessory Point, para adicionar um suporte e facilitar a visualização de conteúdo tanto na horizontal quanto na vertical.

O "Lanyard” mantém o celular seguro com adição de um cordão para você prender o dispositivo no short, calça ou no punho.

Por fim, o "Card Case” adiciona um compartimento à traseira do smartphone para você ter acesso rápido aos seus principais cartões de crédito ou documentos essenciais graças à tampa magnética que abre com facilidade.

O CMF Phone 1 estreia com proteção IP52 para resistência contra poeira e água, tela de 6,67 polegadas com painel Super AMOLED de resolução Full HD+, brilho de até 2.000 nits e taxa de atualização de 120 Hz, além de um leitor biométrico sob o display.

Equipado com o processador Dimensity 7300 da MediaTek, o smartphone suporta conectividade 5G e acompanha 8 GB de memória RAM (mais 8 GB de RAM virtual), opções de 128 GB e 256 GB de armazenamento e expansão via microSD de até 2 TB.

Para a bateria, a subsidiária da Nothing aposta em uma célula de capacidade de 5.000 mAh com carregamento por fio de 33 Watts e recarga reversa por fio de 5 Watts (ideal para acessórios como fones de ouvido).

Seu conjunto de câmeras aposta em um sensor de 50 MP com abertura f/1.8 para a câmera principal e uma lente secudária dedicada a dados de profundidade de campo, sem uso real. A câmera frontal tem 16 MP.

O smartphone estreia com Android 14 de fábrica com interface Nothing OS 2.6, tendo 2 anos de atualizações do sistema operacional e 3 anos de atualizações de segurança.

CMF Buds Pro 2

A CMF também apresentou os novos fones de ouvido Buds Pro 2, que estream com até 43 horas de bateria (em uso combinado com estojo de carreagmento) e até 7 horas de uso em apenas 10 minutos de carregamento.

O fone de ouvido oferece proteção IP55 contra água e poeira e adota driver duplo de 11 mm para graves e tweeter de 6 mm para vocais claros.

Mantendo a integração com o ChatGPT para realizar pedidos à inteligência artificial generativa, o acessório ainda conta com uma peça giratória customizável no estojo de recarga que permite ajustar volume, gerenciar reprodução, controlar o modo de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e mais.

CMF Watch Pro 2

O mais novo relógio inteligente da CMF estreia com painel AMOLED de 1,32 polegada e mais de 100 mostradores exclusivos com opções customizáveis para você dar seu toque pessoal.

Com corpo fabricado em liga de alumínio, o Watch Pro 2 acompanha coroa intercambiável para diferenciar o estilo do relógio inteligente, deixando a borda arredondada ou reta.

São mais de 120 modos esportivos com suporte para reconhecimento inteligente, incluindo corrida interna e externa, ciclismo, natação e mais.

O Watch Pro 2 estreia o novo gesto de pulso para facilitar o uso no dia a dia, permitindo que você respoda chamadas telefônicas, pule músicas e visualize o clima.

Com suporte para 24 horas de monitoramento de frequência cardíaca e exigenação do sangue (SpO2), o relógio oferece até 11 horas de uso típico.

Preço e disponibilidade

O CMF Phone 1 chegará ao mercado internacional por €239 (cerca de R$ 1.400) na versão de 128 GB e €269 (~R$ 1.600) na opção com 256 GB, ambos nas cores Preto, Laranja e Verde Claro.

O CMF Buds Pro 2 será vendido por €59 (~R$ 350) nas cores Preto, Branco e Laranja.

O CMF Watch Pro 2 será vendido por €69 (~R$ 400) nas cores Preto e Prata com pulseiras nas cores Preto, Cinza, Laranja e Azul.