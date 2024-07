WhatsApp prepara recurso que usa Meta AI para dar informações e editar fotos

O mais recente relato da implantação de IA no WhatsApp aponta que o aplicativo deve receber um novo recurso que utiliza a tecnologia da Meta AI para editar e oferecer detalhes sobre as imagens. A novidade ainda está em desenvolvimento e foi descoberta na versão 2.24.14.20 Beta do mensageiro para Android — as informações são do site WABetaInfo.

Inteligência artificial para as imagens no chat

Segundo o relato, o chatbot da empresa de Mark Zuckerberg conseguirá auxiliar mais o usuário no quesito imagens através do chat.

A primeira função destaca: “Faça perguntas sobre a sua foto. A Meta AI pode te contar mais sobre o que há na imagem”. Já o segundo recurso aponta: “Faça alterações em suas fotos. Apenas diga a Meta como você deseja editar”.

É possível comparar as opções com o que já existe em IAs, como o Copilot da Microsoft e o ChatGPT da OpenAI, que permitem fazer o upload de imagens e solicitar informações sobre o conteúdo.

Vale apontar que tudo ainda está em desenvolvimento e não tem data para ser liberado, mas caso você queira aguardar, pode se inscrever no programa Google Play Beta.

Mais Meta AI no WhatsApp

Tudo indica que a Meta aposta bastante na inteligência artificial no Zap, pois a companhia trabalha em um recurso para gerar imagens de usuários através da tecnologia, que possivelmente vai ser similar à função mencionada anteriormente.

Além disso, o mensageiro deve receber uma barra de pesquisa por IA em breve, que pode facilitar o acesso à ferramenta no dia a dia. Infelizmente, a Meta AI no app ainda não está disponível no Brasil, mas está cada vez mais próxima, já que em abril chegou para mais países.

Fonte: WABetaInfo