AMD pode revelar novas Radeon RX 8000 na CES 2025

Placa de vídeo Gigabyte Radeon RX 7700 XT - (crédito: Felipe Vidal/Canaltech) Felipe Vidal - Canaltech Felipe Vidal

Rumores de que a AMD lançará apenas duas placas de vídeo na geração Radeon RX 8000 já não são novidades, mas o lançamento de pelo menos uma dessas GPUs deve ocorrer na CES 2025. O tradicional evento de tecnologia acontece anualmente em Las Vegas e é palco para revelações de peso, portanto não seria surpresa isso acontecer.

A informação é do informante Kepler_L2, um dos mais conhecidos na indústria de vazamentos. Em seu perfil no X (Antigo Twitter), Kepler salienta que a GPU com chip Navi 48 será anunciada durante a CES 2025, enquanto o modelo Navi 44 teria sua revelação apenas no fim do ano.

Havia certa expectativa para que a AMD e NVIDIA anunciassem suas placas de vídeo ainda em 2024, mas essa parece não ser a realidade. É provável que ambos os times queiram um tempo de polimento maior, e o primeiro trimestre de 2025 seja o momento de lançamento para essas novas gerações. Por exemplo, a NVIDIA revelou os modelos RTX 40 SUPER na CES deste ano.

O modelo Navi 48 corresponde ao chip topo de linha das Radeon RX 8000. Ainda é incerto se as placas de vídeo realmente adotarão esse nome ou pularão para a série 9000, assim como acontece com os novos Ryzen. Seja como for, essa GPU é a aplicação máxima da AMD em sua nova geração, que ainda conta com o Navi 44 como chip intermediário.

Oh CES is for N48. N44 is probably Q2. July 5, 2024

Com somente duas placas de vídeo, as novas Radeon devem focar mais no custo-benefício do que necessariamente em desempenho bruto. A CES 2025 acontece entre 7 e 10 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.