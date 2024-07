Huawei quer superar Snapdragon 8 Gen 2 com novo Kirin 9100 de 5 nm

O próximo processador de alto desempenho da Huawei pode superar o processamento do Snapdragon 8 Gen 2, processador mais poderoso da Qualcomm lançado no fim de 2022 que equipou smartphones robustos de 2023 como a linha Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, Realme GT 5, Xiaomi 13, Redmi K70 e vários outros.

Segundo os rumores mais atuais, o próximo chip da linha Kirin, previsto como Kirin 9100, "terá indubitavelmente performance geral maior que o Snapdragon 8 Gen 2”.

É dito que o chipset da Huawei não deve se equiparar ao atual e muito poderoso Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm, mas terá ficha técnica de respeito.

O Kirin 9100 da Huawei deverá ser fabricado em processo de litografia de 5 nanômetros, uma das mais eficientes e atuais formas de produção de microchip.

Por conta disso, esperamos melhorias substanciais de desempenho, velocidade e gerenciamento de memória, uma vez que os traansistores são condensados em um espaço ainda menor.

