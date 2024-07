Nova Volkswagen Amarok tem imagens oficiais reveladas

A Volkswagen divulgou nesta segunda-feira (8) as primeiras imagens da nova Amarok, picape média da marca que, no Brasil, rivaliza principalmente com Ford Ranger, Chevrolet S10 e Toyota Hilux, líder do segmento há anos.

A renovada caminhonete será fabricada em General Pacheco, na Argentina, município que também abriga a planta da Ford, que o Canaltech visitou recentemente. De lá, a nova Amarok será exportada para vários países da região, incluindo o Brasil.

As principais novidades da nova Amarok estarão no visual. A picape média herdará traços da Saveiro, do Nivus e até do Golf no design. Isso ficou evidente nas fotos divulgadas pela montadora.

Elas mostram o para-choque mais volumoso e as luzes interligadas por uma barra cromada, como na Saveiro, faróis de neblina triangulares, como os do SUV e luzes em LED que remetem ao hatch esportivo. Uma combinação de elementos que, ao menos nas imagens, se mostrou bem eficaz.

Nova VW Amarok mantém motor e câmbio

A montadora alemã ainda não divulgou oficialmente informações a respeito do conjunto mecânico da nova Amarok, mas não é segredo que, ao menos por enquanto, não haverá qualquer mudança em relação ao motor e ao câmbio que equipam as versões atuais.

Isso significa que a picape média seguirá oferecendo o excelente V6 3.0 turbodiesel de 258 cv de potência e 59,1 kgf/m de torque, que nos impressionou quando fizemos o teste com a geração anterior. O câmbio também seguirá o mesmo, automático de 8 velocidades, assim como a tração, que é integral.

A Volkswagen não revelou fotos da cabine da Amarok, mas em um vídeo divulgado na Argentina, foi possível ver que ela manterá intacto o painel de instrumentos digital, mas terá uma central multimídia atualizada. Não se sabe, porém, quais recursos de assistência à condução e demais features serão embarcados.

Os bancos, aparentemente, ganharam novas costuras, mas a chave presencial, que era esperada, ainda não virá. Quem comprar a nova Amarok terá que entrar e sair da caminhonete por meio da boa e velha chave canivete.

Quando a nova Volkswagen Amarok chega ao Brasil?

A nova Volkswagen Amarok já tem data para chegar ao Brasil. A marca confirmou que, na Argentina, o modelo será oficialmente lançado no dia 6 de agosto e, por aqui, ela desembarcará durante a Festa do Peão de Barretos, marcada para ocorrer entre os dias 15 e 25 do mesmo mês.