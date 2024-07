Play Store vai mostrar a nota de um app em diferentes dispositivos, diz site

O Google prepara uma mudança na Play Store para mostrar a avaliação média de um aplicativo em dispositivos diferentes: seria possível ver a nota da comunidade para o mesmo app no celular, no tablet e nos Chromebooks com Chrome OS. A informação foi encontrada no código da loja de aplicativos e publicada pelo site Android Authority.

Com a mudança, a página de um app conseguiria mostrar as notas segmentadas por aparelho sem a necessidade de abrir outra tela. Um software pode funcionar bem no celular e ter problemas no tablet, por exemplo, então o usuário pode conferir a reação da comunidade antes de tomar a decisão de baixá-lo.

A Play Store já possui um caminho para ver a avaliação de um app em cada categoria de dispositivo, mas é necessário abrir a página do app, selecionar o aparelho e então ver as informações. A mudança em desenvolvimento corta o caminho e já mostra a avaliação média na tela principal do app na loja.

Sem previsão de chegada

A novidade foi encontrada no código da versão 41.7.16-31 da Play Store, mas ainda não está disponível para todas as pessoas. É provável que o Google faça mais alguns testes antes de lançar o recurso na loja.

Se você usa Android, vale a pena conferir o programa de recompensas Google Play Points, lançado oficialmente no Brasil neste mês: é possível acumular pontos ao comprar apps ou jogar games disponíveis na Play Store e depois trocá-los por outros benefícios, como créditos e itens dentro de aplicativos.

Fonte: Android Authority