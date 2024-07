YouTube Music vai criar rádios personalizadas com IA generativa, diz site

O YouTube Music testa um recurso que promete transformar a experiência de seus usuários: uma rádio personalizada gerada por IA. Segundo informações divulgadas no Reddit, a nova função permitirá que os usuários criem estações de rádio personalizadas a partir de prompts específicos.

A novidade está atualmente em fase de testes com um número bastante limitado de usuários e não foi confirmada oficialmente pela companhia. Também não há uma previsão de quando o recurso poderá ser lançado para o público geral.

Radio por IA no YouTube Music

De acordo com relatos de quem recebeu o teste da rádio gerada por IA no YouTube Music, uma nova opção intitulada “Peça música do jeito que quiser” aparece no feed inicial do aplicativo.

O recurso se assemelha ao botão “Iniciar rádio”, já existente na plataforma. A interface apresenta um design de chat, onde o usuário poderá solicitar músicas diretamente por texto ou voz.

O aplicativo adverte que as respostas geradas pela IA ainda estão em fase experimental, o que pode resultar em variações na qualidade e precisão. A empresa também aconselha que não sejam inseridas informações pessoais ou confidenciais durante a interação.

Para facilitar a criação das rádios, o YouTube Music oferecerá uma série de sugestões de prompts, como “Refrões pop cativantes”, “Trilhas sonoras épicas”, “Hinos pop animados” e “Cenário rock de Moscou”, além de uma opção “Surpreenda-me!”.

Após inserir o prompt, a IA do YouTube Music gera uma estação de rádio, utilizando o prompt como nome da estação. A rádio personalizada é marcada com o selo “Criada para você” e acompanha uma descrição que contextualiza o tema escolhido.

No exemplo compartilhado no Reddit, ao inserir o prompt “Beats de Hip Hop Queer”, a estação gerada foi descrita como “Rimas e fluxos do coração, uma celebração do orgulho queer na arte do hip hop”.

Ainda não há informações sobre a necessidade de uma assinatura do YouTube Premium para acessar o recurso. Resta aguardar para ver como a nova novidade será recebida pelos usuários e se será lançada amplamente.

