Galaxy AI vai traduzir ligações de WhatsApp em tempo real, sugere vazamento

A ferramenta para traduzir chamadas do Galaxy AI será compatível com ligações do WhatsApp no futuro. É o que sugere o informante Ice Universe, conhecido por antecipar informações de lançamentos de grandes marcas do mundo da tecnologia, neste fim de semana.

O vazamento dá sequência ao anúncio da atualização do Galaxy AI, realizado em junho. Em um editorial, a Samsung informou que a opção para traduzir chamadas em tempo real será liberada para aplicativos de terceiros, mas sem revelar quais.

A primeira parte dos integrantes da lista de apps compatíveis foi divulgada pelo informante em seu perfil do X (ex-Twitter). Na publicação, Ice Universe sugere que o WhatsApp terá acesso ao recurso do pacote de inteligência artificial da Samsung.

O vazamento, por outro lado, não informa como o recurso seria utilizado e a data de lançamento.

Galaxy AI will power WhatsApp real-time translation July 6, 2024

Atualização pode ser lançada junto com a One UI 6.1.1

A atualização tende a dar novos ares ao recurso lançado junto com o Galaxy S24, que traduz chamadas sem depender de apps de terceiros. Isto significa que, caso você não saiba falar em inglês, o próprio celular vai fazer o “meio de campo” para manter a conversa com uma pessoa dos Estados Unidos, por exemplo.

Por outro lado, a Samsung não deu mais detalhes sobre a estreia. Apenas informou que o recurso vai ajudar a manter o contato através de outros aplicativos, uma vez que o tradutor é exclusivo do app de telefone nativo de celulares da marca na versão atual da One UI.

“Em breve, a Samsung ampliará o poder do Galaxy AI além do aplicativo de chamadas nativo, expandindo o Live Translate para outros apps de mensagens de terceiros para oferecer suporte a chamadas de voz”, diz o editorial. “Assim você pode ficar em contato com amigos ou colegas, comunicando-se em seus aplicativos favoritos em vários idiomas.”

A expectativa é que o recurso dê as caras na One UI 6.1.1, junto com os esperados Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6. O lançamento dos celulares dobráveis está previsto para a próxima quarta-feira (10).