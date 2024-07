Microsoft China bane uso de Android e equipe migra para iPhone

Apple Store iPhone 13 Pro Max iPad Mini - (crédito: Reprodução/Apple) Victor Carvalho - Canaltech Victor Carvalho

Funcionários do escritório da Microsoft na China estão proibidos de utilizarem celulares Android durante o trabalho segundo nota interna vista pelo Bloomberg. A partir de agora, toda a equipe deve usar deverá migrar para o iPhone até setembro de 2024.

É dito que a Microsoft ordenou a todo o quadro de funcionários da empresa na China a trocar do Android para o iPhone no trabalho. Até mesmo celulares de marcas chinesas como a Huawei e a Xiaomi serão proibidos.

A própria Microsoft deverá fornecer à equipe um modelo de iPhone 15 para garantir maior segurança.

A medida da empresa vai na direção contrária à estratégia adotada pela própria China, que inicialmente proibiu uso de iPhone por autoridades do governo e voltou atrás afirmando que todos os smartphones são bem-vindos desde que cumpram as leis e regulamentações do país.

O artigo revela que a Microsoft colocou pontos de coleta nas instalações do escritório chinês para receber os smartphones com Android.

Sem acesso aos serviços essenciais do Google na China, usuários Android precisam recorrer a plataformas de comunicação da Huawei ou Xiaomi, duas das principais fabricantes do país, e a Microsoft eria banido uso de aplicativos e sites de ambas as marcas.

Como a App Store do iOS está disponível na China, é dito que a Microsoft deve usar aplicativos como o Microsoft Authenticator e Identity Pass para gerenciamento de senhas.

A Microsoft China possui o maior centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa fora dos Estados Unidos, com mais de 6 mil engenheiros e cientistas apenas em R&D.

Com as crescentes tensões entre China e Estados Unidos, a Microsoft ofereceu transferência de aproximadamente 800 funcionários que lidam com inteligência artificial para deixar os EUA e passar a viver na China.

Fonte: Bloomberg