Ryzen 9 9900X é 14% mais rápido que 7900X com consumo muito menor

Na última sexta-feira (6), novos vazamentos de benchmarks mostraram os novos Ryzen 9 9900X entregando até 14% mais desempenho em testes multithread que os Ryzen 9 7900X. O mais impressionante é que os processadores na nova arquitetura Zen 5 atingiram os resultados no perfil padrão de operação de 120 W sem overclock, consumindo 20% menos que os 170W dos 7900X.

Os dois processadores trazem 12 núcleos e 24 threads, e mesmo com projeto térmico mais exigente, o modelo Zen 4 de 2022 pontua apenas 29.234 no teste do Cinebench com overclock automático habilitado. Enquanto isso, os novos Ryzen 9 9900X atingem 33.000 em configuração padrão de 120 W, e 34.500 com modo Precision Boost Overdrive (PBO) de 170 W ativado.

Um feito ainda mais impressionante é que mesmo utilizando perfil de overclock, o novo Ryzen 9 fica apenas um pouco atrás dos 35.238 pontos dos Core i7-14700K, mas cujo consumo estimado é de 253 W, 33% maior.

Muito mais eficiência energética

A arquitetura de núcleos Zen 5 da AMD é uma das mais eficientes em termos de consumo energético. Tanto que, inicialmente, os Ryzen 7 9700X estão listados com TDP de apenas 65 W, projeto térmico similar a de chips para notebooks da geração atual com núcleos Zen 4.

Comparativo em Multithread no Cinebench R23 Processador Pontuação Projeto Térmico (TDP) Core i7-14700K 35.238 253 W Ryzen 9 9900X com PBO 34.500 170 W Ryzen 9 9900X 33.000 120 W Core i7-13700K 31.102 253 W Ryzen 9 7900X com PBO 29.234 170+ W

Entretanto, considerando a margem extra que a AMD já apresentou nos 9900X com o PBO, a empresa já cogita subir o TDP dos Ryzen 7 para 120 W de forma segura, empurrando o desempenho em games para níveis geralmente esperados nos segmentos topo de linha.

Fonte: Wccftech