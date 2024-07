Nova imagem mostra "cicatriz" que se estende por Marte

A sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia (ESA), tirou uma nova foto de Aganippe Fossa, em Marte. Trata-se de um cânion identificado primeiro por astrônomos há quase um século — e que, agora, pode ser visto detalhadamente pela primeira vez.

Aganippe Fossa se estende por quase 600 quilômetros de ponta a ponta e é um ótimo exemplo de graben. O termo vem do alemão, e descreve uma depressão geológica de baixa altitude cercada por paredes íngremes.

Na nova foto, a formação aparece em meio à região de Tharsis, o lar de alguns dos maiores vulcões do Planeta Vermelho. Por exemplo, é ali que fica Olympus Mons, vulcão que mede 25 km de altitude e é considerado o mais alto do Sistema Solar.

Segundo informações da ESA, os cientistas ainda não sabem dizer exatamente como Aganippe Fossa se formou. Uma das possíveis explicações sugere que sua origem pode ter relação com o resfriamento do magma sob o vulcão Asia Mons.

As rochas derretidas ali teriam forçado o caminho até as camadas superiores do planeta, fazendo com que a sua superfície acabasse esticada e rompida. Tudo isso parece ter ocorrido há milhões de anos.

Esta nova imagem se junta a várias outras estruturas curiosas já observadas pela Mars Express, que orbita Marte desde 2003.

Fonte: ESA