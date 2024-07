Bloco de Notas ganha corretor ortográfico 40 anos após o lançamento

O aplicativo Bloco de Notas finalmente ganhou funções de correção ortográfica e autocorreção no Windows 11. Os novos recursos estavam em fase de teste desde março para uma parcela do público e agora chega para todos os usuários. Esta é a primeira vez em mais de quatro décadas, desde a criação do programa em 1983, que essas funções estão disponíveis no editor de texto básico do Windows.

Corretor ortográfico no Bloco de Notas

O corretor ortográfico do Bloco de Notas é similar ao encontrado em outros programas da Microsoft, como o Word e o navegador Edge, sublinhando as palavras incorretas em vermelho.

No entanto, ao contrário do Word, onde o menu de correção aparece automaticamente ao clicar com o botão direito, no Bloco de Notas é necessário um segundo clique para visualizar as sugestões.

Os usuários que preferirem não utilizar a correção ortográfica ou a autocorreção têm a opção de desativar essas funções. É possível ajustar as configurações para que certos tipos de arquivos, como .md, .srt, .lrc ou .lic, não sejam afetados pela correção automática. Além disso, a autocorreção, que corrige automaticamente erros de digitação, também pode ser desativada conforme a preferência do usuário.

Essa atualização faz parte de uma série de melhorias que a Microsoft vem implementando no Bloco de Notas para o Windows 11, acompanhando a decisão de remover o aplicativo WordPad integrado ao sistema.

Entre as novas funções adicionadas recentemente estão a contagem de caracteres, o modo escuro, integração com o Copilot e o salvamento automático.