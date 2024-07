???? MENOR PREÇO | Galaxy S23 Ultra atinge valor imperdível usando cupom

O Samsung Galaxy S23 Ultra ainda uma excelente opção para quem busca um celular premium, e sua versão com 256 GB está em preço imperdível usando cupom exclusivo do Canaltech. Corra e aproveite antes que acabe!

Compre o Galaxy S23 Ultra a partir de R$ 3.927 com cupom exclusivo

Sobre o Galaxy S23 Ultra

O Galaxy S23 Ultra oferece o poderoso chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy com 12 GB de memória RAM e generosos 256 GB de armazenamento (na oferta acima). O aparelho se destaca pela S Pen integrada com diversas funções, incluindo não só desenhar e escrever na tela, como ainda controlar a interface, acionar a câmera e aproveitar os recursos da Galaxy AI.

O dispositivo traz o impressionante sensor principal de 200 MP para fotos ainda mais nítidas em todas as condições de iluminação, embarcando outras três câmeras traseiras, incluindo uma lente ultrawide para fotos amplas, uma lente zoom com 3x e outra lente zoom mais avançada com aproximação de 10x.

Sua bateria de 5.000 mAh oferece suporte para carregamento rápido de 45 W, além de apostar em carregamento sem fio, proteção IP68 contra água e poeira, e uma enorme tela de 6,8 polegadas com resolução Quad HD (duas vezes mais definição que o Full HD), taxa de 120 Hz e painel OLED para cores mais precisas, pretos profundos e excelente contraste.

Compre o Galaxy S23 Ultra a partir de R$ 3.927 com cupom exclusivo