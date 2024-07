Boeing admite culpa e pagará multa bilionária por acidentes com 737 MAX

A Boeing anunciou nesta segunda-feira (8) que irá se declarar culpada de uma acusação de fraude criminal referente a dois acidentes com aviões 737 MAX 8 da Lion Air e da Ethiopiar Airlines, ocorridos em 2018 e 2019, que resultaram na morte de 346 pessoas.

Acusada de forjar a certificação das duas aeronaves e não reformá-las como pedido pela FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos), a Boeing resolveu admitir a culpa com um objetivo simples: evitar um julgamento criminal, como desejam as famílias das vítimas que perderam a vida nos acidentes.

A empresa também terá que se reunir com os familiares dos mortos nos acidentes com o MAX em um futuro próximo. A decisão de evitar o julgamento da Boeing, porém, desagradou aos familiares, que a rotularam de “abominação atroz”.

Segundo o advogado de uma das famílias, o acordo de confissão serve apenas como “paliativo corporativo”, e mostra que a cultura da Boeing continua a mesma, priorizando o lucro acima da segurança de suas aeronaves.

We had the honor of delivering our 1,500th 737 MAX, which went to @Ryanair.



We're grateful to Ryanair for their partnership, and appreciate all of our global customers who choose the 737 MAX. pic.twitter.com/621kfZPl7a