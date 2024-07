GPUs Intel Arc Battlemage usarão litografia de 4nm

Muito esperadas pelo público gamer, as novas placas de vídeo Intel Arc Battlemage devem usar chips com litografia de 4 nanômetros, segundo uma reportagem do DigiTimes na sexta-feira (05). Os modelos, ainda não revelados para desktops, devem se manter no segmento intermediário e teriam fabricação feita pela TSMC.

A informação do veículo chinês corrobora com especulações passadas, mas ainda não é certeza que as Battlemage usarão 4 nm da TSMC. Mesmo assim, considerando que as atuais Arc Alchemist utilizam um processo de 6 nm feito pela companhia taiwanesa, não é difícil imaginar a Intel trabalhar com um produto de classe superior desta forma.

Vale lembrar que embora a Intel tenha anunciado as Arc Battlemage há um tempo, essas GPUs parecem ter ficado na geladeira. Durante o Intel Tech Tour há cerca de um mês, a empresa anunciou a arquitetura Xe2 para iGPUs integradas dos Lunar Lake, mas sem citar nominalmente o termo Battlemage.

Mesmo com poucas informações, as novas GPUs devem manter os 32 Xe Cores da geração passada, mas que trabalharão com uma arquitetura remodelada. Ademais, as placas de vídeo podem ter melhorias consideráveis em Ray Tracing e trarão otimizações de drivers mais maduros, diferente do que acontece atualmente.

As Intel Arc Battlemage devem ser lançadas somente em 2025, assim como as novas placas de vídeo da AMD.

Fonte: DigiTimes