Nova geração do Peugeot 2008 terá motor turbo e versão esportiva

A nova geração do Peugeot 2008 foi anunciada oficialmente pela Stellantis e, no próximo dia 11 de julho (quinta-feira), será apresentada no Brasil com todos os detalhes e novidades que a marca preparou para a linha 2025 do SUV.

A montadora francesa confirmou que o line-up da família ganhará, enfim, uma versão esportiva, batizada de GT, e que as novidades da linha se estenderão também para a variante elétrica do modelo, e-2008 GT.

“Um carro novo, com design impactante, irresistível e único no mundo inteiro. O lançamento do novo Peugeot 2008 eleva os padrões de elegância, tecnologia e robustez em seu segmento”, anunciou a marca.

O novo modelo será produzido na planta da Stellantis na Argentina, e faz parte de um pacote de investimentos de R$ 1,4 bilhão prometido para o país no novo ciclo da marca. A planta situada em Palomar, é bom frisar, já havia recebido atualizações para abrigar a plataforma modular CMP (Common Modular Platform), a mesma usada para a fabricação do 208.

Como é a nova geração do Peugeot 2008?

A Stellantis ainda esconde o jogo e faz mistério sobre quais serão as principais novidades da nova geração do Peugeot 2008, mas nossas apurações indicam que a maior atração será a estreia do motor 1.0 turbo, que já equipa o Fiat Pulse.

O propulsor está garantido na inédita versão GT, e oferecerá ao condutor 130 cv de potência (no etanol) e 20,4 kgf/m de torque, sempre trabalhando em conjunto com um câmbio automático do tipo CVT.

A versão elétrica também terá novidades e, segundo o material oficial da Stellantis, oferecerá “uma experiência imersiva e única”, além de “prometer e entregar tudo que o consumidor anseia, tanto no sentido racional quanto no emocional”.