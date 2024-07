Europa se prepara para voltar ao espaço com foguete Ariane 6

O foguete europeu Ariane 6 deve voar pela primeira vez na terça (9). O lançamento deve acontecer a partir das 15h (horário de Brasília) nas instalações do espaçoporto europeu em Kourou, na Guiana Francesa. A janela de lançamento vai durar quatro horas.

A ideia é que o Ariane 6 leve à órbita baixa da Terra nove cubesats e experimentos não-orbitais — entre eles, estão duas cápsulas de reentrada, que vão atravessar a atmosfera do nosso planeta e vão enfrentar altas temperaturas.

Após o lançamento das cargas úteis, o estágio superior do foguete vai iniciar o retorno à Terra. No entanto, a Agência Espacial Europeia (ESA) observa que o veículo não vai sobreviver, sendo queimado durante a reentrada.

Operado pela francesa Arianespace em nome da ESA, o Ariane 6 vai substituir o antigo Ariane 5, foguete aposentado em 2023 após completar quase 120 lançamentos.

1?Countdown to liftoff!

1 day to #Ariane6 launch.

There's only one first launch. Join us tomorrow on #ESAWebTV half an hour before lift-offhttps://t.co/xj3UixJdrE



?9 July 2024

?19:00–23:00 BST/20:00–00:00 CEST

(Local time 15:00-19:00 GFT) pic.twitter.com/SI4SnA68kT