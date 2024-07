Bancos simplificam as descrições de saques e depósitos no extrato

Os bancos brasileiros adotaram descrições padronizadas no extrato para facilitar a compreensão das operações de saque e de depósito. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira (8), conforme informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em nota à imprensa.

A alteração tem como objetivo dar fim às inserções no extrato bancário com siglas e nomes diversos. No lugar, as instituições vão utilizar descrições mais simples, compartilhadas entre as empresas do setor.

“Atualmente, os bancos usam mais de 4 mil tipos de nomenclaturas diferentes em suas operações, o que gera diferenças significativas entre os bancos para um mesmo tipo de operação financeira”, justificou o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.

Extrato bancário mais simples

As descrições são utilizadas por diferentes bancos de maneira padronizada, o que ajuda principalmente quem possui mais de uma conta aberta. Isso significa que o extrato do Banco A terá as mesmas nomenclaturas do Banco B, caso ambas as instituições financeiras tenham adotado a nova regra.

Em um exemplo oferecido pela Febraban, operações como depósito de cheques em terminais de autoatendimento (ATM, em inglês) serão apresentadas no documento com a sigla “DEP CHEQUE ATM”.

O mesmo é válido para as transações de retirada envolvendo o Pix, que agora contam com as descrições padronizadas “PIX SAQUE” e “PIX TROCO”. Os bancos também vão adotar as siglas “SAQUE DIN CARTAO AG” para retiradas no caixa de uma agência bancária com o cartão da conta, e “SAQUE BANCO 24H”, para saques na rede Banco24Horas.

Ao todo, a lista traz 30 descrições para depósitos e 14 para saques nesse primeiro momento. Você pode conferir as novas nomenclaturas no site da federação que representa o setor bancário: portal.febraban.org.br.