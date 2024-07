Skydance compra a Paramount em fusão com acordo de US$ 1,75 bilhão

A Paramount Pictures Corporation é um estúdio centenário que trouxe muitos dos maiores clássicos do cinema, a exemplo das franquias O Poderoso Chefão e Star Trek. E, assim como muitas das companhias do setor, vem tendo que se alinhar aos novos tempos do streaming. E, para se ajustar melhor a um cenário liderado pela Netflix, Disney+, Amazon Prime e Max, a companhia aceitou a oferta de fusão com a produtora Skydance Media por US$ 1,75 bilhão.

A Skydance, fundada por David Ellison em 2006, tem laços íntimos com a Paramount desde o começo, pois ela foi criada justamente para coproduzir e cofinanciar os filmes do estúdio em um acordo inicial de cinco anos. De lá para cá, a parceria foi estendida e rendeu frutos como Bravura Indômita, Missão Impossível — Protocolo Fantasma, Star Trek — Além da Escuridão, entre outros.

David Ellison se destacou no trabalho de contratar profissionais como Dana Goldberg, ex-Village Roadshow Pictures, para supervisionar desenvolvimento e produção. E, com a ajuda do pai, Larry Ellison, também conhecido como fundador da Oracle e “sexta pessoa mais rica do mundo” no meio financeiro, David conseguiu ampliar e melhorar a qualidade de seu conteúdo para cinema, animação, TV e games.

Assim como outros gigantes da indústria da mídia tradicional, a Paramount vem tendo dificuldades para encontrar seu lugar no mercado de streaming, principalmente por conta da falta de verba de produção. A Netflix e a Amazon, por exemplo, têm muito mais cartucho financeiro para descarregar em suas atrações exclusivas.

E é aí que entra o acordo de fusão da produtora parceira, que, agora passará a ter o controle das ações na Paramount, com o próprio David assumindo como CEO. Embora o valor total da negociação esteja na casa de US$ 1,75 bilhão, segundo o The New York Times, fica difícil chegar ao montante exato, pois o acerto envolve uma complexa costura de financiadores, que precisam adquirir primeiro a National Amusements, empresa que detém as ações com direito a voto da família Redstone na Paramount.

A capitalização de mercado da Paramount é de cerca de US$ 8,2 bilhões, enquanto a Skydance chega a US$ 4,75 bilhões. Com a fusão, o conselho da Paramount terá ainda 45 dias para encontrar um acordo melhor. Depois desse prazo, se nada mudar, aí sim a negociação estará realmente completa para a criação da nova estrutura, provisoriamente batizada de "New Paramount".