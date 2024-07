AMD não irá aumentar V-Cache 3D em novos Ryzen 9 9000X3D

Novos vazamentos indicam que processadores Ryzen 9900X3D vão manter configurações de V-Cache 3D da geração anterior. As informações foram publicadas no último domingo (7) pelo site Wccftech que tem fontes diretas com fabricantes de placas-mãe e chipsets AMD, e ainda reforçam que configuração de 32 MB de cache L3 por die de núcleos de chiplets (CCD) também será mantida.

Com isso, os novos processadores da série entusiasta de AMD, que chegam ao mercado a partir de setembro, terão inicialmente três configurações: Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 9 9900X3D com 128 MB de cache L3, sendo 64 MB de cache planar (32 MB por CCD) e 64 MB de V-Cache 3D; e Ryzen 9 9800X3D, com 96 MB de cache L3, com 32 MB de cache planar e 64 MB de V-Cache 3D.

Nova arquitetura, mesmo volume de V-Cache 3D

A informação não é necessariamente um problema, uma vez que os primeiros vazamentos dos CPUs Ryzen 9000X já estão mostrando ganhos de performance bastante significativos com graças a arquitetura Zen 5, muito mais eficiente.

Ainda assim, é comum as fabricantes expandirem ou otimizarem a quantidade de cache entre gerações como parte dos planos de escalonamento de desempenho. A própria Intel fez isso recentemente com os núcleos Lion Cove para os processadores Lunar Lake e Arrow Lake-S.

Ao que tudo indica, a maneira como a AMD implementa o cache 3D atualmente já é suficiente para acompanhar outros ciclos evolutivos sem gerar gargalos. Sendo assim, não devemos ter novidades no quesito V-Cache antes da arquitetura Zen 6, prevista para 2026.

Fonte: Wccftech