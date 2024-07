Batman revela que um detalhe tosco de seu capuz na verdade é arma secreta

Por muitos anos, a ausência dos globos oculares nos trajes dos heróis era questionada como uma tosquice do design original que acabou se tornando padrão da caracterização dos personagens. No caso do Batman, e de outros, tornou-se uma lente ou visor tecnológico.

Atenção para spoilers de Batman #150!

O capuz do Batman é um dos elementos mais icônicos do traje do Cavaleiro das Trevas. Qualquer um reconhece a peça instantaneamente, identificando-a como parte do protetor silencioso de Gotham. E, com o tempo, além da tecnologia, essa parte da vestimenta ganhou mais funções do que apenas salvaguardar a sua identidade.

Em Batman #150, lançado recentemente, a identidade secreta do Cavaleiro das Trevas é ameaçada por um bandido chamado Teddy, que pretende vender a identidade do Batman a quem pagar mais. Antes de se aprofundar nesse enredo, a trama mostra um flashback em que o alter-ego do herói também quase foi revelado.

O flashback se concentra em um grupo de clientes de bar, que uma noite tropeça em um Batman inerte. Quando os manguaceiros se reúnem em torno do Cavaleiro das Trevas, eles observam que os olhos de seu capuz permanecem bem abertos, apesar de o herói estar inconsciente.

Isso revela um aspecto único do capuz: independentemente do estado de consciência de Bruce Wayne, os olhos dessa carapuça mantêm uma aparência alerta. O recurso explora um conceito histórico que lembra aldeões e fazendeiros usando máscaras na parte de trás da cabeça para impedir ataques de tigres.

Embora seja um recurso interessante, projetado para dar aos espectadores em potencial uma pausa antes de se aproximarem ou tentar desmascará-lo, o flashback também mostra que não é tão eficiente assim. Os olhos abertos do capuz inicialmente fizeram os cachaceiros hesitar, mas logo eles quiseram arrancar a carapuça — e, claro, Batman recuperou a consciência quando o homem estava prestes a revelar seu rosto.

Sim, continua sendo um detalhe tolo, mas agora é também uma arma secreta do capuz do Batman — ainda tosca, porém.