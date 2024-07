???? DESPENCOU | Headphone Haylou S30 com 80 horas de bateria está barato

O headphone sem fio Haylou S30 está em promoção imperdível para quem quer um fone de ouvido over-ear com som poderoso e conectividade de última geração. Acesse o link abaixo e compre agora mesmo!

Compre o Haylou S30 a partir de R$ 177 no AliExpress com cupom

Sobre o Haylou S30

Equipado com Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), o Haylou S30 é um excelente aliado do trabalho, estudos ou lazer, permitindo que você aproveite o conteúdo em reprodução com menor ruído externo.

Sua conexão Bluetooth 5.4 garante pareamento rápido, latência baixa e conexão segura com menor consumo de energia. E por falar em energia, a bateria do headphone pode durar até 80 horas!

Podendo ser recarregado através do cabo USB-C, o fone de ouvido ainda acompanha um microfone removível e possui entrada P2 para receber áudio do celular, console, tablet ou PC via cabo.

Seu grande driver dinâmicod e 40 mm promete desempenho equilibrado com agudos suaves, médios ricos e graves potentes.

