Objeto não identificado cai em casa no litoral de São Paulo

Um objeto metálico e de origem desconhecida caiu no último sábado (6) em uma casa em São Vicente, no litoral de São Paulo. O objeto estava tão quente que sua queda derreteu um cano da residência e quebrou parte do telhado.

Michel Ramos dos Santos, morador do da residência onde houve o incidente, relatou ao G1 que estava no sofá, até que ouviu um som forte no telhado. "No momento não soube ao certo [o que era]. Pensei que estava quebrando o telhado e voando tudo", descreveu.

Ele logo foi à frente da casa e viu grande quantidade de fumaça ali, mas curiosamente não havia nenhum problema elétrico. Após entrar no forro da casa, Michel encontrou o objeto misterioso. Segundo ele, a queda aconteceu por volta das 20h30.

“Estava um pouco quente, e na parte que está preta, estava em brasa”, relatou. "É estranho, é de alumínio. Tem um pedaço que tem uns cordões tipo um pano e chegou a derreter um pouco. Ficamos assustados. A gente não sabe o que é", finalizou ele.

Objeto não identificado cai do céu, atinge telhado e assusta moradores no litoral de SP: https://t.co/FDjyhAT612 #g1 July 8, 2024

O morador coletou o item e acionou a polícia, tentando identificar a origem do objeto. Como ele não viu ninguém jogando o item no telhado, Michel foi orientado a registrar um boletim de ocorrência.

É possível que se trate de um componente de alguma aeronave que talvez estivesse sobrevoando a região naquele momento. No entanto, esta possibilidade ainda não foi confirmada pela Força Aérea Brasileira.

Esta não é a primeira vez que um objeto desconhecido atinge alguma estrutura em nosso país. Em 2023, um item metálico, com formato cilíndrico, caiu em um carro que estava na garagem de uma casa em Santos, cidade do litoral paulista. O veículo ficou com o teto amassado.

Fonte: G1