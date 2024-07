Furacão Beryl avança e atinge o Texas

O Furacão Beryl ganhou força e atingiu o estado americano do Texas nesta segunda-feira (8), nas proximidades da cidade de Matagorda. A capital do estado, Houston, fica a 135 km de onde a tempestade tocou o solo, sentindo os efeitos de seus ventos máximos, que chegaram a 130 km/h.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos está monitorando Beryl, e, em nota publicada mais cedo, comentou expectativas de que o furacão perca força nas próximas horas, se tornando uma tempestade tropical. Antes de chegar aos EUA, os ventos passaram pelas águas quentes do Golfo do México, onde fortaleceram-se até se tornar um furacão de categoria 1.

Antes de atingir a costa estadunidense, o furacão passou pelo Caribe, afetando diversos países — Granada, Jamaica e São Vicente e Granadinas. Há pelo menos 11 mortos em decorrência dos ventos, que derrubaram edifícios e rede elétrica. Apesar de enfraquecer e, em seguida, fortalecer-se após a passagem pela América Central, acredita-se que até terça-feira (9) a tempestade seja apenas uma depressão tropical.

Intense wind gusts in the NW eyewall blasting through downtown #Houston right now #Beryl #Hurricane #khou11 @KHOU pic.twitter.com/JJOKZMNc76

No Texas, diversos produtores de petróleo pausaram atividades e fecharam portos por conta do furacão, e diversos voos foram cancelados no estado. O governador em exercício, Dan Patrick, declarou 120 condados como áreas de desastre no último domingo (7), antes da tempestade atingir o solo, declarando que ela seria “mortal para os que ficassem diretamente em seu caminho”.

Cidades litorâneas começaram evacuações sob ordens das autoridades, e muitos moradores estocaram combustível e mantimentos desde os avisos governamentais. Espera-se que as escolas locais suspendam as aulas à medida que o furacão Beryl se aproxime.

I believe this jaw dropping flow / storm surge is counter surge from Matagorda Bay squeezed into the channel between Sargent Beach and the main land. This is incredible flow velocity over the main road out of Sargent. Potent backside of Hurricane Beryl pic.twitter.com/OPAeyUWKmr