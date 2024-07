Lamborghini Revuelto: híbrido com mais de 1.000 cv chega ao Brasil

Vocês lembram de ter visto o Lamborghini Chiron rodando pelas ruas de São Paulo? Pois bem, a mesma importadora responsável por trazer o primeiro modelo italiano para o Brasil aprontou de novo e, agora, anunciou o desembarque de duas unidades de um outro “monstro” por aqui: o Lamborghini Revuelto.

A Paíto Motors fez barulho no Instagram ao apresentar o superesportivo que inaugurou a era de carros híbridos plug-in no portfólio da marca premium. O Revuelto foi lançado pela Lamborghini em abril de 2023 e, apenas no início de julho de 2024, foi exportado para o Brasil.

Os nomes dos felizes proprietários do Lamborghini Revuelto que, em breve, estará rodando pelas ruas brasileiras, não foram revelados, tampouco quanto eles tiveram que desembolsar para levar essa verdadeira maravilha sobre rodas para a garagem.

A Paíto Motors, uma das principais importadoras do Brasil atualmente, tentou manter segredo sobre o preço das unidades, mas, em uma outra loja especializada em trazer supercarros para o país, não houve segredo: R$ 7.430.000,00. A Direct Imports ainda dá a entender que ninguém cobra menos do que ela ao questionar: “Pagar mais pra quê?”.

Como é o Lamborghini Revuelto?

O substituto do lendário Aventador é o primeiro modelo híbrido plug-in da marca, aliando três motores elétricos com um monstruoso propulsor V12 aspirado.

Segundo a Lamborghini, o Revuelto é o modelo mais rápido da marca italiana. Isso pode ser justificado por seu conjunto mecânico híbrido. São dois motores elétricos no eixo dianteiro que, somados, rendem 150 cv, um no traseiro com 180 cv e mais outro propulsor 6.5 V12 aspirado de 825 cv. O câmbio é um automatizado de dupla embreagem e sete marchas.

Com esse conjunto, são 1.015 cv com o torque de 73,9 kgf/m do V12 agindo em conformidade com os 35,8 kgf/m de cada motor dianteiro (o traseiro não entra na conta do torque). Isso é suficiente para levar o Revuelto de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos. O 0 a 200km/h é feito em 7s.