Destaque da NASA: exoplanetas descobertos são foto astronômica do dia

A foto destacada pela NASA nesta segunda (8) em seu site Astronomy Picture of the Day traz uma ilustração de diversos exoplanetas, nome dado aos mundos que orbitam estrelas além do Sol. Mais de 5.500 planetas do tipo já foram identificados por missões da NASA e da Agência Espacial Europeia.

E, afinal, como estes mundos seriam? É aqui que entra a ilustração, que os representa de acordo com suas características. Por exemplo, os exoplanetas parecidos com Netuno ocupam o meio da cena.

Eles são azulados porque suas atmosferas podem ter grandes quantidades de metano, gás eficiente na dispersão dos comprimentos de onda do azul.

Nas laterais, estão os exoplanetas gigantes gasosos como Júpiter. Eles têm cor marrom e avermelhada devido aos gases que formam suas atmosferas, incluindo pequenas quantidades de carbono.

Em meio a estes mundos, estão também os exoplanetas parecidos com a Terra, mostrando cores variadas. Ao estudar exoplanetas “irmãos” do nosso, os cientistas podem entender melhor o quão comuns são.

O que é um exoplaneta?

Como explicamos, os exoplanetas são os mundos que não fazem parte do nosso Sistema Solar. A maioria deles orbita alguma estrela, mas existem também os chamados “planetas errantes”, que são aqueles sem ligação gravitacional a nenhuma estrela. Neste caso, eles orbitam o centro galáctico.

A maioria dos exoplanetas descobertos está em uma pequena região da Via Láctea. Graças aos dados do telescópio Kepler, da NASA, os cientistas descobriram que existem mais planetas do que estrelas em nossa galáxia.

Os primeiros deles foram descobertos na década de 1990, e desde então, outros milhares foram identificados por métodos de detecção variados. Estes mundos são feitos de elementos parecidos com aqueles encontrados no Sistema Solar, mas a mistura deles pode variar.

Por isso, existem alguns exoplanetas dominados por água e por gelo, enquanto outros são repletos de ferro e carbono. Além destes, existem também exoplanetas que parecem ter saído de algum filme de ficção científica: há alguns cobertos por oceanos de lava derretida e até mundos com tão fofos quanto o algodão-doce!

Fonte: APOD