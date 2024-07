Echo Spot | Amazon lança despertador inteligente com tela no Brasil

A Amazon lançou, nesta segunda-feira (8) no Brasil, o Echo Spot, aproveitando o hype do Prime Day. É basicamente um despertador inteligente, equipado com a assistente Alexa, tela LCD colorida e alto-falante potente. O preço oficial será de R$ 579, mas haverá promoção na semana do Prime Day.

É a primeira vez que a Amazon traz oficialmente ao Brasil a família Spot. Analisamos a primeira geração do dispositivo, que não chegou por aqui, e destacamos diversos pontos de melhoria, como a tela pouco útil, a qualidade sonora inferior aos Echo Dot, além do preço mais alto.

Segundo a Amazon, o novo Spot tem um alto-falante de 1,73 polegada que reproduz vocais bastante nítidos e graves profundos. É aparentemente o mesmo hardware presente na Echo Dot de 5ª geração, então temos um ótimo avanço em relação à geração passada.

Quanto à tela, há um painel colorido que pode mostra os títulos das músicas quando reproduzidas. A fabricante não detalhou esse departamento, mas, pelas imagens de divulgação, será igual ou menor que as 2,5” do primeiro Spot. A parte frontal do dispositivo será dividida entre o alto-falante e o display.

Os recursos adicionais da tela são os tradicionais de todo dispositivo com Alexa: com um comando, dá para configurar alarmes, reproduzir músicas, perguntar sobre qualquer assunto, adicionar lembretes. A tela do Spot, por sua vez, pode ter até seis cores diferentes:

laranja;

violeta;

magenta;

verde-limão;

azul-petróleo;

azul.

Preço e disponibilidade

O novo Echo Spot chega nesta segunda-feira (8) à loja da Amazon por R$ 579. Mas, a partir de hoje até 21 de julho, usuários do Prime poderão adquiri-lo por R$ 449. Ele está disponível nas cores preta e branca.