Rockstar acredita que GTA 6 é o "futuro dos games"

Tanto Grand Theft Auto quanto Red Dead Revolver são dois títulos que podem servir como exemplo de como a indústria do entretenimento eletrônico mudou nas últimas décadas. Depois de GTA Vice City e de o segundo ter se tornado Red Dead Redemption, a desenvolvedora Rockstar Games passou a criar ambientes virtuais sofisticados e que força os consoles ao limite de seu poder. E isso deve acontecer novamente com o aguardado GTA 6, considerado pela própria companhia como o “futuro dos games”.

Ao longo do tempo, além de melhorias gráficas e de jogabilidade, os mundos criados pela Rockstar com tecnologia de ponta e engine proprietária permitem à companhia sair das missões tradicionais da narrativa original para dar aos jogadores a liberdade de interagir com um verdadeiro universo digital.

Tanto GTA 5 quanto Read Dead Redemption ainda custam caro em relação aos preços praticados por jogos lançados no mesmo período, justamente porque eles se mantêm atuais com as otimizações e novidades para uma intensa e ampla comunidade on-line. E GTA 4 também segue essa fórmula de sucesso, com um ambiente virtual que promete ainda mais imersão, realismo e interatividade da comunidade digital.

Isso é confirmado por um dos chefes de desenvolvimento do game e do estúdio Rockstar North, Aaron Garbut. Ele falou sobre o assunto na exposição Game On, atualmente à mostra em Edimburgo, Escócia, no Museu Nacional da cidade. O evento tem como objetivo oferecer a “maior exposição interativa da história e da cultura dos videogames”, a partir de uma visão aprofundada dos “avanços criativos e tecnológicos que estabeleceram um novo meio e forma de arte”.

Today we visited the Game On Exhibition at the National Museum of Scotland, where Rockstar Games have loned some of their rare and exclusive merchandise.



In this section of the exhibition, you also have the opportunity to play Red Dead Redemption 2 and Grand Theft Auto: The… pic.twitter.com/ziu7UwMkHk July 6, 2024

“Um dos maiores aspectos do meio dos videogames é a mudança constante. Para mim estamos literalmente fazendo o futuro, estamos criando lugares reais onde as pessoas vão viver, se encontrar e se divertir. O interessante agora é onde chegaremos a seguir”, disse Garbut.

A exposição conta com vários ícones de das duas principais franquias de GTA, a exemplo de uma estátua de Claude e um taco de beisebol do 10º aniversário de GTA 3, um skate San Andreas e uma réplica da Estátua da Felicidade do GTA 4. Os fãs de Red Dead Redemption também foram brindados com réplicas de cartas de baralho e arte conceitual nunca vista.

Entre as novidades de GTA 6, além da atualização gráfica, deve ser um um mundo virtual ainda mais recheado de coisas para fazer em ambientes que devem oferecer acesso mais amplo em ambientes internos. Outro recurso aguardado para o game é o uso de inteligência artificial mais poderosa e turbinada por modelos generativos, o que deve oferecer diálogos e comportamentos personalizados para cada habitante controlado pelo computador no mundo virtual.

A exposição Game On acontece em Edimburgo, Escócia até 3 de novembro, e GTA 6 tem lançamento agendado para algum momento de 2025.