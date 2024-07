Como desvincular o Instagram do Facebook | Guia Prático

O Instagram e o Facebook permitem conectar as contas nos dois serviços para facilitar a publicação simultânea de uma mesma foto ou vídeo. Porém, você também tem como desvincular o Instagram do Facebook para manter os perfis separados e sem compartilhamento.

Embora a conexão simplifique a postagem de vídeos, imagens e stories nas duas redes sociais ao mesmo tempo, desabilitar o recurso pode diminuir as chances de você publicar conteúdos repetidos ou indesejados, além de impedir que outros usuários possam acessar os dois perfis a partir de links entre as plataformas.

Como desconectar o Instagram do Facebook

Você pode desvincular o Instagram do Facebook através do aplicativo para celular ou pelo acesso à rede social no computador.

No celular

Realize a seguinte operação no app do Facebook para Android ou iOS para parar o compartilhamento entre as suas contas da Meta:

Abra o Facebook no celular; Entre em “Menu”, no canto inferior direito; Toque na flecha ao lado do nome do perfil; Escolha “Ir para a Central de Contas”; Acesse “Compartilhamento entre perfis”; Toque no ícone do perfil do Instagram; Desmarque as opções de compartilhamento.





No computador

Você também pode ajustar essas configurações pelo acesso ao Facebook no navegador.

Acesse o site do Facebook; Clique no ícone de perfil no canto superior direito; Entre em “Configurações e privacidade”; Clique em “Central de Contas”; Entre em “Experiências conectadas”; Acesse “Compartilhamento entre perfis”; Clique em “Instagram”; Desmarque as opções de compartilhamento.





É possível realizar essa operação pelo Instagram?

Sim. Assim como o Facebook, o Instagram tem uma seção idêntica de “Central de Contas” da Meta para gerenciar o compartilhamento de publicações nas redes sociais.

Veja como acessar a “Central de Contas” pelo Instagram:

Abra o Instagram no app ou navegador; Acesse a sua página de perfil; Toque no ícone de menu no canto superior direito; Acesse Configurações > Central de Contas; Entre em “Experiências conectadas”; Acesse “Compartilhamento entre perfis”; Toque em “Instagram”; Desmarque as opções de compartilhamento.





Para quem utilizar as redes sociais para negócios, também é possível vincular a conta comercial do Instagram no Facebook para aumentar a exposição da marca e facilitar o atendimento aos clientes.