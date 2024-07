Tripulação finalmente deixa ambiente de simulação de Marte

Os quatro voluntários da CHAPEA-1, missão da NASA que simulou como seria uma estadia em Marte, deixaram as instalações após 378 dias. Foi em 25 de junho de 2023 que a tripulação formada por Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell e Nathan Jones entrou em Mars Dune Alpha, habitat que imita o Planeta Vermelho no Centro Espacial Johnson, em Houston (EUA).

Após a saída, eles foram recebidos por uma cerimônia da NASA no Centro Espacial Johnson. “Na verdade, é maravilhoso poder dizer ‘olá’ a todos vocês”, comentou Haston, a comandante da missão. Ela descreveu a CHAPEA-1 como “uma experiência única, com grandes desafios, alegrias, tristezas e muito trabalho duro, com um pouco de diversão também”.

"Sinto-me honrada pelo fato de que estar em uma missão análoga de um ano em Marte me deixou mais próxima daqueles com quem estive e daqueles que deixei em casa", acrescentou Haston, no evento.

"Parabéns à nossa tripulação da CHAPEA-1 por completar 378 dias vivendo e trabalhando dentro do nosso habitat simulado de Marte! Estamos nos preparando para enviar humanos a Marte, e missões como essa estão nos ajudando a chegar lá!", escreveu Bill Nelson, administrador da NASA, no X.

