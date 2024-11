Saiba como ativar a transcrição de áudio do WhatsApp

A transcrição de áudio é uma das mais novas ferramentas do WhatsApp e promete otimizar o tempo de quem usa o aplicativo. Lançada na última sexta-feira (22/11), foi anunciada nas plataformas oficiais da rede.

A ferramenta foi disponibilizada, primeiramente, em idiomas selecionados e deve alcançar todos os usuários nos próximos meses. No Brasil, boa parte das pessoas que utilizam o app tem acesso à ferramenta, que deve ser ativada. Caso a opção ainda não apareça no aplicativo, uma opção é iniciar uma conversa com o bot Blip ViraTexto, disponível no número 31972280540, ou outros recursos de transcrição.

Como usar a novidade

Caso a transcrição de áudio ainda não esteja habilitada, o usuário deve alterar a opção nas configurações do app da seguinte forma:

Abra as "Configurações do WhatsApp";

Na aba "Conversas";

Clique para ativar a opção "Transcrições de mensagens de voz";

Selecione o idioma de transcrição.

Como ativar a transcrição de áudio do WhatsApp (foto: Reprodução/WhatsApp)

Para transcrever um áudio, basta selecionar a mensagem desejada. Depois, é só escolher a opção “Transcrever”.

Como ativar a transcrição de áudio do WhatsApp (foto: Reprodução/WhatsApp)

Como ativar a transcrição de áudio do WhatsApp (foto: Reprodução/WhatsApp)

O conteúdo do áudio vai aparecer na mensagem, logo abaixo do arquivo.

Como ativar a transcrição de áudio do WhatsApp (foto: Reprodução/WhatsApp)

