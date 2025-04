ChatGPT atraiu 1 milhão de novos usuários em uma hora após viral

Desde o lançamento em novembro de 2022, o ChatGPT já havia se tornado uma das plataformas de crescimento mais rápido da história, alcançando 100 milhões de usuários em apenas dois meses. Com a introdução da geração de imagens, a adesão ao serviço acelerou ainda mais, quebrando seu próprio recorde de expansão - (crédito: hippopx.com / Creative Commons) Agência Estado Agência Estado E-mail

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial (IA) da OpenAI, registrou um crescimento expressivo após lançar um novo recurso de geração de imagens. Nesta segunda (31/3), Sam Altman, CEO da empresa, afirmou que a plataforma adicionou um milhão de novos usuários em apenas uma hora, ultrapassando sua própria marca de adoção acelerada.

"Adicionamos um milhão de usuários na última hora", afirmou Altman em uma publicação no X (antigo Twitter), feita nesta segunda-feira, 31.

O novo recurso de fotos, chamado Images for ChatGPT, foi lançado na última semana e permite que usuários criem imagens por IA diretamente na plataforma. A funcionalidade se tornou um fenômeno nas redes sociais ao popularizar criações inspiradas no estilo artístico do estúdio de animação japonês Studio Ghibli.

Embora o recurso gere questionamentos sobre violação de direitos autorais, a viralização resultou em um aumento abrupto na base de usuários do ChatGPT.

A popularidade começou quando Altman e engenheiros da OpenAI demonstraram a nova funcionalidade ao transformar uma selfie em um desenho animado. Usuários rapidamente aderiram à tendência, compartilhando suas próprias imagens estilizadas, incluindo celebridades e políticos.

O tráfego intenso sobrecarregou os servidores da empresa, levando Altman a alertar sobre o risco de instabilidade na plataforma. Nesta segunda, por exemplo, usuários encontraram mensagens de erro - na semana passada, o recurso já havia sido limitado apenas para assinantes das versões pagas do chatbot.

No domingo, 30, o executivo afirmou que os sistemas da OpenAI estavam "derretendo" devido à demanda, ressaltando a pressão sobre a infraestrutura da empresa. "Nossa equipe também precisa dormir", escreveu Altman, em tom descontraído, ao "pedir" que os usuários reduzissem a geração de imagens. Apesar do apelo, o crescimento não desacelerou.