Inteligência artificial simula encontro divino de papa Francisco com Jesus

Um vídeo criado por inteligência artificial viralizou ao mostrar como seria o encontro entre Jesus e o papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21/4), no céu. Nas imagens, os dois aparecem rindo e até tirando uma selfie.

Os dois aparecem sorridentes transformando um copo de água em vinho. A cena faz referência à passagem bíblica que narra o primeiro milagre de Jesus, que ocorreu durante uma festa de casamento em Caná da Galileia.

Na sequência, a dupla voa no céu, se divertindo. Em outro momento, com um smartphone em mãos, Francisco tira uma selfie com Jesus. O papa também é abençoado por Cristo e Nossa Senhora em uma igreja dourada.

O vídeo fica ainda mais emocionante por conta da trilha sonora: Knockin' on Heaven's Door, de Bob Dylan. O clássico de 1973 narra a morte de um homem e o recomeço no céu.

Nas redes sociais, várias pessoas usaram o vídeo para mostrar toda a sua emoção. “Papa Francisco e Jesus, juntos em uma cena criada por IA, celebram a vida com leveza e afeto. Eles riem, voam, transformam... e nos lembram do poder da fé, da ternura e da tecnologia quando usada com propósito. O legado do Papa Chico é semente viva”, escreveu um perfil.

“Esse vídeo foi muito bem feito. Tenho certeza que o papa está em um bom lugar com Deus”, disse outro. “Me emocionei, deu um conforto para o meu coração esse vídeo'', apontou um terceiro.

Francisco está sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O corpo será enterrado amanhã (26/4), na Basílica de Santa Maria Maior.