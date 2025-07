ChatGPT lança novidade que promete revolucionar o mercado - (crédito: Feed Gávea News) Redação Redação

*Por Gávea News

A OpenAI surpreende novamente ao lançar uma funcionalidade que promete mudar radicalmente a interação entre usuários e computadores. Agora, o ChatGPT não se limita mais a responder perguntas ou gerar textos; ele assume o controle total do computador para realizar tarefas complexas, desde navegar em sites até criar apresentações detalhadas.

Essa inovação marca um novo capítulo na automação digital, trazendo um assistente virtual multifuncional ao alcance de todos.

Da simples resposta à automação completa

A nova ferramenta integra os recursos antes separados Deep Research e Operator, combinando navegação web em tempo real com análise e síntese avançadas de informações.

Além disso, o usuário mantém o controle absoluto das ações, podendo interromper, redirecionar ou retomar tarefas quando desejar, o que garante segurança e flexibilidade.

Inteligência que executa e escolhe as ferramentas certas

Com essa atualização, o ChatGPT vai muito além de respostas estáticas, podendo executar comandos como "analise concorrentes e monte uma apresentação" ou "preencha este formulário com base nos dados fornecidos".

Isso porque o modelo seleciona automaticamente as ferramentas necessárias, sejam APIs, planilhas ou ações no navegador, sempre mediante autorização do usuário.

Superando expectativas e analistas humanos

Vale destacar que, em testes de desempenho como DSBench e SpreadsheetBench, o agente superou não apenas versões anteriores do próprio modelo, mas também analistas humanos em tarefas de modelagem de dados.

Sendo assim, a tecnologia oferece resultados impressionantes com alta confiabilidade.

Como ativar e aproveitar o novo modo agente

Para usar o novo modo agente, basta ativá-lo no menu do ChatGPT e descrever a tarefa desejada. Dessa maneira, você acompanha o progresso em tempo real, podendo intervir sempre que necessário.

A funcionalidade está disponível para assinantes dos planos Pro, Plus e Team, com acesso controlado para outros usuários.

O futuro da produtividade com assistentes digitais

Portanto, com essa inovação, o ChatGPT transforma-se em uma ferramenta poderosa para otimizar produtividade e automatizar processos cotidianos, colocando nas mãos do usuário um assistente digital verdadeiramente completo.