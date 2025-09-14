De reeducando a profissional de TI: uma história de superação na Novacap









Victor Quintino cresceu no trabalho por saber aproveitar a oportunidade de estudar e se aperfeiçoar: "Quero fazer uma pós-graduação, crescer cada vez mais na área de tecnologia e dar uma condição melhor para a minha família; sem eles, nada disso faria sentido" - (crédito: Divulgação/Novacap)

Aos 33 anos, o técnico de suporte Victor Soares Quintino tem uma trajetória marcada por superação. Antes de assumir a função atual na área de tecnologia, ele chegou à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) como reeducando, encaminhado pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). Inicialmente ocupou o posto na copa da Presidência da companhia, onde atuava como garçom em reuniões e eventos oficiais.

Quintino — como todos o chamam na Novacap — chamava a atenção pelo respeito e pela dedicação com que sempre desempenhou seu trabalho. Foi nesse período que houve uma mudança em sua história de vida. Um comentário despretensioso do então assessor da Presidência e atual chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Vitor Vitalino,despertou nele a curiosidade pela área de informática.

“Eu não sabia nada sobre programação, mas fui pesquisar, cheguei a instalar um aplicativo no celular para testar códigos básicos e mostrei para ele o que tinha feito”, lembra Quintino. “Era uma coisa simples,mas suficiente para despertar meu interesse.” O esforço chamou a atenção de Vitalino, que conseguiu autorização para remanejá-lo para o setor de TI.

Oportunidade

“Um dia encontrei o Victor estudando Matemática pelo celular, e foi quando sugeri que pensasse em TI”, rememora Vitalino. “Ele abraçou a ideia,estudou sozinho e me mostrou, em poucos dias, um site que havia começado a desenvolver. Ali vi que ele merecia uma oportunidade real.”

Desde então,Quintino não parou de evoluir. Começou como suporte N1, responsável pelo primeiro atendimento ao usuário, e hoje atua como suporte N2,função que exige resolver problemas mais complexos e específicos.“No momento, estou no terceiro semestre da faculdade de redes de computadores”, relata. “Sinto alívio, porque antes eu achava que tudo que eu podia ter era aquilo, mas percebo que posso ir muito além”.

Entre as conquistas,ele já obteve a certificação ITIL v4 Foundation, reconhecida internacionalmente na gestão de serviços de TI, e planeja avançar ainda mais na carreira. “Quero fazer uma pós-graduação, crescer cada vez mais na área de tecnologia e dar uma condição melhor para a minha família; sem eles, nada disso faria sentido”, afirma.

Eficiência

Hoje, além do desempenho técnico, Quintino se tornou um exemplo dentro da companhia. De acordo com a chefia imediata, ele é um dos profissionais mais comprometidos da equipe. Enfrenta problemas complexos sem medo, entrega resultados consistentes e inspira os colegas.

O setor de NTI é estratégico para a Novacap: garante a segurança, a eficiência e a continuidade das operações tecnológicas da companhia, além de administrar sistemas e proteger dados institucionais. “Ter um colaborador com uma trajetória como a de Victor Soares é também um lembrete de que oportunidades podem transformar destinos”, valoriza o presidente da Novacap, Fernando Leite. “Sua história prova que ninguém está condenado às circunstâncias”.

A diretora-executiva da Funap, Deuselita Martins, reforça: “Histórias como a do Victor são a prova viva de que a oportunidade é capaz de transformar destinos. Quando há dedicação, estudo e apoio, a ressocialização deixa de ser apenas um conceito e se torna realidade. É por isso que acreditamos e trabalhamos todos os dias na Funap: para que cada reeducando tenha a chance de escrever uma nova página de sua história”.