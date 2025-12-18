TikTok firma acordo para criar empresa conjunta americana e evitar proibição

O TikTok afirmou que assinou um acordo de joint venture com investidores que lhe permite continuar operando nos Estados Unidos, onde enfrenta a ameaça de proibição por ter propriedade chinesa, informaram veículos da imprensa americana nesta quinta-feira (18).

Segundo um memorando interno citado por Bloomberg e Axios, o grupo chinês ByteDance, proprietário do TikTok, ficará com cerca de 20% da nova estrutura, que tem como principais investidores a Oracle, a Silver Lake e a empresa MGX, com sede em Abu Dhabi.

O acordo confirma em grande parte um anúncio feito em setembro pela Casa Branca, que afirmou que a nova empresa atenderia aos requisitos de uma lei de 2024 que ameaça proibir o TikTok nos Estados Unidos caso a ByteDance continue como acionista majoritária.

