Golpe do Caixa Tem: como proteger seu benefício e não perder dinheiro

Com a recente divulgação do calendário de pagamentos de benefícios sociais, como o Bolsa Família, criminosos aproveitam o aumento do interesse para aplicar o golpe do Caixa Tem. A fraude, que se intensifica em períodos de grande volume de saques, utiliza mensagens falsas para enganar os beneficiários e roubar o dinheiro diretamente do aplicativo.

A tática é simples, mas eficaz. Os golpistas enviam links fraudulentos por SMS, WhatsApp ou e-mail, simulando uma comunicação oficial da Caixa Econômica Federal. As mensagens costumam usar um tom de urgência, alegando problemas no cadastro, necessidade de atualização de dados ou a liberação de um valor extra para induzir a pessoa a clicar.

Ao acessar o link, a vítima é direcionada para uma página falsa que imita a aparência do site ou do aplicativo Caixa Tem. Nela, são solicitados dados sensíveis como CPF, número de telefone e, principalmente, a senha de acesso. Com essas informações em mãos, os criminosos conseguem entrar na conta real do beneficiário, transferir o dinheiro e até mesmo solicitar empréstimos.

Sinais de alerta do golpe

Identificar a armadilha é o primeiro passo para se proteger. A Caixa não envia links por SMS, WhatsApp ou e-mail para atualização de cadastro ou para solicitar senhas. Fique atento a alguns sinais claros de que a mensagem é falsa:

Senso de urgência: mensagens que ameaçam bloquear o benefício ou cancelar o cadastro se uma ação não for feita imediatamente são suspeitas.

Erros de português: comunicações oficiais de grandes instituições raramente contêm erros de gramática ou digitação.

Links estranhos: verifique sempre o endereço do site. O único domínio oficial da Caixa é caixa.gov.br. Qualquer variação é sinal de fraude.

Solicitação de senha: nenhum banco ou programa social pede a sua senha fora do aplicativo ou do site oficial.

Passo a passo para proteger seu Caixa Tem

Adotar algumas medidas simples de segurança digital pode impedir que você se torne uma vítima. O processo para blindar sua conta é rápido e garante a proteção do seu benefício.

Use apenas os canais oficiais: para qualquer consulta ou transação, acesse sua conta digitando o endereço oficial no navegador ou usando o aplicativo baixado da loja oficial do seu celular. Não compartilhe sua senha com ninguém: a Caixa nunca solicita senha por telefone, mensagem ou e-mail. Guarde essa informação apenas para uso no aplicativo oficial. Mantenha o aplicativo atualizado: as atualizações corrigem falhas de segurança e aprimoram a proteção contra novas ameaças. Crie uma senha forte: evite combinações óbvias, como datas de nascimento ou sequências numéricas. Misture letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

Quem suspeita que caiu no golpe ou teve os dados vazados deve entrar em contato imediatamente com a Caixa para solicitar o bloqueio da conta. Também é fundamental registrar um boletim de ocorrência, que pode auxiliar nas investigações e na tentativa de reaver os valores. O atendimento da Caixa pode ser feito pelo telefone 0800 726 0101 ou pelo site www.caixa.gov.br/seguranca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.