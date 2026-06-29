WhatsApp deixará de exigir número de telefone para contato entre usuários









A empresa informou que começará a implementar a medida gradualmente a partir desta segunda-feira, sem detalhar o cronograma - (crédito: antonbe/Pixabay ) AFP AFP E-mail

O aplicativo de mensagens WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, deixará de exigir o número de telefone para entrar em contato com outros usuários e permitirá a identificação por meio de um nome de usuário, anunciou a empresa nesta segunda-feira (29/6).

A mudança significa que os números de telefone não serão mais compartilhados automaticamente ao adicionar alguém a conversas em grupo ou ao enviar uma primeira mensagem a uma pessoa ou empresa, informou o WhatsApp em comunicado.

Segundo o aplicativo, trata-se de uma "funcionalidade de privacidade". Para entrar em contato com alguém, será necessário apenas conhecer seu nome de usuário, explicou a empresa.

Devido ao grande número de usuários - mais de 3 bilhões, segundo o WhatsApp -, é provável que muitos não consigam obter sua primeira opção de pseudônimo.

A empresa informou que começará a implementar a medida gradualmente a partir desta segunda-feira, sem detalhar o cronograma.

Além disso, "criadores, pequenas empresas e organizações" poderão solicitar ao WhatsApp o uso do mesmo nome de usuário que já utilizam em outras plataformas do grupo, como Facebook e Instagram.