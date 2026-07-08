OpenAI lançará na quinta-feira sua nova série de modelos de IA







Tanto a OpenAI quanto a Anthropic apresentaram confidencialmente documentação para abrir capital na Bolsa de Valores. - (crédito: Divulgação Open AI) AFP AFP E-mail

OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou na terça-feira (7) que sua nova e poderosa série de modelos de inteligência artificial estará disponível ao público a partir de quinta-feira (9), depois que o governo dos Estados Unidos aprovou, segundo diferentes veículos, um lançamento mais amplo dessa tecnologia.

Os novos modelos GPT-5.6 da empresa, assim como outros sistemas avançados de IA, entre eles a série Mythos da Anthropic, despertaram preocupação por sua suposta capacidade sem precedentes de identificar vulnerabilidades em códigos de computador que poderiam ser exploradas por hackers. Essas capacidades geraram apreensão em matéria de segurança nacional.

A OpenAI informou, no fim de junho, que havia concedido acesso antecipado ao GPT-5.6 a um grupo limitado de parceiros de confiança sediados nos Estados Unidos, a pedido de Washington.

Os grandes modelos de linguagem (LLM, na sigla em inglês) são a tecnologia que sustenta os chatbots e muitas outras ferramentas de inteligência artificial, graças à sua capacidade de processar enormes volumes de dados.

A série GPT-5.6 é composta por três níveis: Sol, o novo carro-chefe da empresa; Terra, uma versão intermediária para tarefas cotidianas; e Luna, uma opção rápida e de baixo custo.

"GPT-5.6 Sol, junto com Terra e Luna, será lançado publicamente nesta quinta-feira. Estamos ampliando agora o acesso à versão prévia em nível mundial", disse a empresa em uma publicação no X, sem oferecer mais detalhes.

O portal americano Axios informou, citando uma fonte conhecedora do assunto, que o governo do presidente Donald Trump deu sinal verde para o lançamento generalizado do GPT-5.6 após uma série de testes técnicos e reuniões entre a empresa e autoridades do governo.

Restrições de segurança

O anúncio ocorre em um contexto semelhante ao da Anthropic, principal rival da OpenAI e criadora do chatbot Claude.

Na semana passada, a Anthropic anunciou que começaria a restabelecer o acesso aos seus modelos de IA mais avançados, Fable 5 e Mythos 5, depois que Washington suspendeu uma restrição sobre os locais em que poderiam ser implantados.

Antes da chegada do Mythos, o governo Trump defendia uma regulamentação mais flexível para as empresas de inteligência artificial, com o objetivo de reforçar a posição dos Estados Unidos em relação à China na corrida global pela liderança em IA.

O governo americano está atualmente elaborando critérios para determinar quais modelos de inteligência artificial estarão sujeitos a novas restrições de segurança, em cumprimento de uma ordem da Casa Branca.

Uma vez disponibilizado de forma ampla, o Terra custará metade do preço de seu antecessor, o GPT-5.5, segundo a OpenAI, em uma tentativa de atrair e reter clientes em meio à intensa concorrência com a Anthropic e o Google.

Tanto a OpenAI quanto a Anthropic apresentaram confidencialmente documentação para abrir capital junto aos órgãos reguladores americanos e aspiram avaliações próximas a um trilhão de dólares (5,14 trilhões de reais).