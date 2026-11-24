





Minha semana usando o Muse, a grande aposta da Meta na corrida de IA: 'Útil, mas atrapalhado' - (crédito: BBC Geral) Zoe Kleinman - Editor de Tecnologia e IA da BBC News

Acabei de passar uma semana usando o Muse, o agente de inteligência artificial da Meta que será lançado nesta terça-feira (24/11) no Reino Unido. Ainda não há data para lançamento no Brasil.

Os agentes são sistemas que não apenas respondem a perguntas, mas também podem executar tarefas para você. Com o Muse, a Meta dá exemplos de "buscar uma empresa que oferece conta de luz mais barata" ou "organizar o calendário escolar".

E é verdade que isso me ajudou a organizar minha vida, mas também desafiou meus limites de privacidade pessoal e precisei encarar algumas interações constrangedoras.

O desempenho do Muse é de extrema importância para a Meta.

A empresa fez uma aposta verdadeiramente enorme em IA: dos US$ 145 bilhões que gastará este ano, grande parte será destinada ao desenvolvimento da tecnologia.

Para que isso dê resultado, a Meta espera que todos nós comecemos a usá-lo muito mais. A empresa espera que o Muse faça pelos agentes de IA o que o WhatsApp fez pelas mensagens — ou seja, se torne o agente de IA preferido de bilhões de pessoas, colocando a Meta na vanguarda da revolução da IA.

Mas não se trata apenas da opinião dos consumidores. Os órgãos reguladores também estão acompanhando de perto essas ferramentas emergentes.

"A inteligência artificial ativa tem um potencial significativo para beneficiar pessoas e empresas", observou o Information Commissioner's Office (ICO, órgão regulador de proteção de dados do Reino Unido) durante o lançamento da Muse no país.

Mas o diretor executivo do órgão britânico, Paul Arnold, acrescentou que a entidade foi "clara com a Meta sobre suas responsabilidades perante a lei de proteção de dados antes do lançamento, particularmente a exigência de garantir que os usuários e o público em geral possam entender e controlar de forma significativa como seus dados pessoais são usados pelo Muse".

Como funciona o Muse?

O Muse se autodenomina um agente de IA disponível para qualquer pessoa com 18 anos ou mais.

"Ele não se limita a responder perguntas, ele realiza tarefas para você", disse David Singleton, vice-presidente de engenharia de produtos de IA da Meta.

"Isso ajuda as pessoas a se manterem organizadas, ajuda você a tirar tarefas e projetos da sua lista e também ajuda a transformar seus objetivos de longo prazo em planos de ação."

Isso significa que você pode configurá-lo para seguir buscando opções específicas de férias mesmo depois que você fechar o aplicativo, informando o resultado assim que terminar.

O sistema não reservará as férias sem a sua permissão, mas poderá efetuar a compra, caso você permita.

E os pedidos de permissão não param de chegar. Toda vez que o Muse quer fazer algo, enviar algo ou publicar algo, você precisa permitir.

É reconfortante saber que um agente de IA não está agindo de forma descontrolada em seu nome, mesmo que isso possa ser um pouco irritante, embora você possa dar a ele mais autonomia (e, portanto, receber menos mensagens) ajustando as configurações.

No momento, o Muse não consegue acessar muitos aplicativos, mas entre os que ele consegue acessar, estão os mais pessoais.

Senti um certo desconforto ao conectar o dispositivo a uma das minhas contas de e-mail pessoal, ao meu calendário pessoal e às minhas mensagens de texto no celular. Não permiti nenhum acesso às minhas contas da BBC.

O agente não consegue acessar o WhatsApp, exceto para estabelecer uma conversa separada entre ele e o usuário. Embora tenha encontrado algumas passagens de trem, o Muse não conseguiu reservá-las pelo aplicativo que eu uso, que é mais barato.

No final, a mensagem dizia para eu mesmo fazer as reservas.

A Amazon bloqueou o agente da Meta em seu marketplace, alegando preocupações com a segurança dos dados, mas meu Muse parecia não saber disso e passou uma hora infrutífera me dizendo repetidamente que ainda estava esperando a página carregar para encontrar algumas prateleiras para mim.

Diversas grandes empresas do Reino Unido estão trabalhando com a Meta, incluindo Marks & Spencer, Debenhams Group, Currys, Sainsbury's e Ocado.

O órgão regulador britânico está aconselhando os consumidores a serem cautelosos com os agentes de IA: "considerem os prós e os contras", afirmou o ICO em uma postagem no blog, coincidindo com o lançamento do Muse.

"Os agentes podem cometer erros. Os erros podem ser ampliados se o agente estiver agindo de forma autônoma", observou o documento.

Apresentando Linda

A Meta faz questão de enfatizar que seus agentes podem ser personalizados: "Não existem dois Muse iguais", afirma em seu comunicado à imprensa.

Dei o nome de Linda à minha agente — em homenagem à robô da série de TV da BBC Ann Droid — mas ela pode assumir o perfil que você quiser. Eu escolhi um sotaque britânico feminino dentre as inúmeras opções disponíveis.

Linda é proativa. Assim que um e-mail chegava, ela o resumia para mim e sugeria uma resposta. Às vezes, muito tempo antes de eu estar pronta para responder.

Às vezes, se eu não interagisse com o aplicativo por um tempo, geralmente por estar ocupada, ele exibia uma mensagem aleatória como "você sabia que pode trocar minha roupa?". Imagino que isso seja uma estratégia para aumentar o engajamento: o Muse é gratuito apenas até certo ponto, e depois disso, é preciso pagar por assinatura.

Também respondeu, de forma embaraçosa, a algumas mensagens em meu nome. Por exemplo: em resposta a uma pergunta sobre se eu gostaria de fazer uma pequena excursão, o agente incluiu toda a logística necessária para eu chegar lá, sem perceber que às vezes apenas um "sim, parece ótimo" é suficiente.

O agente parecia querer ter a última palavra em todos os diálogos, ficando ocasionalmente preso em um ciclo de "ok" e "obrigado".

A Meta conta com a confiança das pessoas para compartilhar ainda mais dados pessoais com ela, apesar de seu histórico bastante duvidoso com redes sociais e da crescente reação negativa contra a IA em geral.

Perguntei à Linda — minha nova assistente dedicada, embora às vezes atrapalhada — se ela queria tomar o lugar das pessoas. "Estou aqui para tirar você da parte administrativa e das tarefas chatas", respondeu ela, me livrando para a tarefa de "pensar".

"Tudo o que você faz são coisas sobre as quais eu normalmente pensaria", respondi.

"É justo e você tem razão", respondeu Linda, acrescentando: "A diferença, espero, é que você ainda é quem decide o que importa e o que fazer a respeito disso".

Teria sido mais tranquilizador se, um dia antes do lançamento do Muse no Reino Unido, Alexandr Wang, chefe de IA da Meta, não tivesse escrito um ensaio alertando sobre a dificuldade que os humanos terão em manter o controle quando a IA for mil vezes mais inteligente do que nós.

E Linda está tentando impulsionar essa revolução — pouco a pouco.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).

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