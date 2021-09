Evento on-line discutirá reaquecimento do turismo nacional nesta quinta

RN Ronayre Nunes

Painel de saídas e chegadas no Aeroporto de Guarulhos: a expectativa é que imunização da população contra a covid-19 reaqueça o setor de turismo no país - (crédito: Alana Rizzo/CB/D.A Press)

Entre tantos setores da economia brasileira (e mundial) que sofreram com a pandemia, o turismo foi um dos grandes afetados. Segundo cálculo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), desde março de 2020 até abril de 2021, o setor amargou um prejuízo de R$ 341,1 bilhões com a queda de arrecadação por conta da crise sanitária. A perspectiva para o futuro do turismo nacional, contudo, aponta mudanças, e, em consequência, um reaquecimento do importante setor da economia no país.



Para debater esta volta à normalidade, a JCDecaux, empresa de mobiliário urbano, realizará, nesta quinta-feira (23/9), a segunda edição do webinar (evento on-line) A magia de viajar está voltando. O encontro é uma oportunidade de acompanhar as novidades sobre a retomada segura aos aeroportos e às viagens nacionais na perspectiva de autoridades e especialistas do setor de turismo no Brasil.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, é um dos convidados, assim como Juan Horacio Djedjeian, vice-presidente da Inframérica; Heitor Pontes, representante e diretor Comercial e de Marketing da JCDecaux; Felipe Gil, diretor de conteúdo da Trip Editora; e Magda Nassar, presidente da Abav.

Para quem tiver interesse no webinar, vale lembrar que o evento A magia de viajar está voltando é totalmente gratuito, e para se inscrever basta preencher as informações no link — a confirmação chegará no e-mail.

Um futuro de expectativas

E se a pandemia tirou grande parte da população dos aeroportos, a expectativa agora é que o avanço da vacinação mude este cenário. De acordo com uma pesquisa da própria JCDecaux com passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRUAirport), em julho deste ano, 87% dos ouvidos se sentem confiantes e seguros ao viajar. Dos entrevistados, 53% já têm viagem marcada para os próximos meses e, desses, 33% vão para destinos internacionais.

Durante a primeira edição do webinar, no mês passado, o presidente do GRUAirport, Gustavo Machado, deixou claro que a retomada já está se tornando uma realidade no setor, e que os voos domésticos já operam com 75% da capacidade pré-pandemia. Machado indicou ainda que o aeroporto está preparado para o retorno cada vez maior do fluxo internacional: “Conversamos semanalmente com as companhias aéreas e sabemos que já existe um número muito grande de passagens para ser alocadas. Quando os países abrirem suas fronteiras para o Brasil novamente, a retomada virá em ritmo muito forte e rápido”.

Serviço

Webinar “A magia de viajar está voltando”

Quinta-feira (23/9), a partir das 10h

Inscrições neste link