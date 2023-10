Gramado ganhará hotel de R$ 1 bilhão da rede Hard Rock

Gramado/RS — A cidade gaúcha de Gramado ganhará um hotel de 143 mil metros quadrados da rede Hard Rock. O empreendimento terá um investimento da ordem de R$ 1 bilhão e a primeira fase está prevista para ser inaugurada no fim de 2027. O lançamento do projeto foi nesta quinta-feira (5/10), na Casa Nuvole, em Gramado, na Serra Gaúcha.

O empreendimento, da empresa goiana Mundo Planalto em parceria com o Grupo Argon, Grupo Mauá, Grupo Feltrin, JFG Incorporadora e pela Toctao Engenharia, será parte hotelaria comum e parte multipropriedade. Neste sistema, os clientes podem comprar cotas dos apartamentos. Outro ideal dos empresários responsáveis pelo projeto é que com o projeto Gramado "possa estar no circuito internacional".

Segundo Fabiano Feltrin, presidente do consórcio dos municípios da Serra Gaúcha e representante do Hard Rocha Café, os benefícios do empreendimento vão além de Gramado, "vai colocar o país em outro cenário".

A marca britânica tem mais de 40 hotéis pelo mundo. As primeiras unidades da América do Sul serão no Brasil. Além de Gramado, cidades de Fortaleza, Jericoacoara (CE), Natal, Recife, Ilha do Sol (PR), Foz do Iguaçu (PR), Campos do Jordão (SP) e São Paulo também já se preparam para receber unidades. A mais adiantada é a de Fortaleza, que tem inauguração prevista já para este ano. No entanto, a maior delas será a de Gramado. Ao todo, serão 858 quartos, cinco restaurantes de gastronomia internacional, shopping com lojas, centro de eventos, salas de reuniões, loja temática e área VIP.

Outro objetivo é colocar o empreendimento em Gramado no circuito dos eventos internacionais. "É uma característica do Hard Rock realizar grandes shows e acreditamos que eles virão para Gramado", explica José Roberto Nunes, CEO da Mundo Planalto.

Os sócios José Roberto Nunes e Wesley Reis (foto: Thays Martins/CB)

Compromisso social

De acordo com José Roberto, a Mundo Planalto se comprometeu também com o lado social. "Fechamos o compromisso de investir em bolsas de inglês para a comunidade. Serão 1.500 bolsas", explica. Com isso, eles acreditam que a população poderá estar mais preparada para receber o turista internacional.

Além disso, a empresa diz que irá investir R$ 15 bilhões nas esferas ambientais. Um desses investimentos será na preservação do Parque dos Pinheiros, uma área de 133 hectares. Também estão previstas obras de esgoto e viária, que irão beneficiar a região.

De acordo com Wesley Reis, sócio da Mundo Planalto, eles também adquiriram 81 hectares de mata preservada e firmaram o compromisso de manter assim eternamente. "É um dos valores da marca: 'Save the planet'", diz.

O empreendimento deverá gerar cerca de 2 mil empregos. Segundo eles, caso seja necessária vir mão de obra de fora, a recepção a essas pessoas já está sendo pensado, como a possibilidade de construção de casas. José Roberto diz que entende o desafio de trazer um empreendimento desse tamanho a uma cidade pequena como Gramado, mas diz que acredita que os empresários da cidade e o poder público estão preparados para o desafio.

Outra preocupação foi em relação a manter as características de Gramado para o projeto. Como o plano diretor da cidade não permite empreendimentos na vertical, o projeto se expandiu na horizontal e, por isso, será tão extenso em tamanho. "O projeto de Gramado foi analisado pelos melhores arquitetos e trouxemos valores da cidade e da Serra Gaúcha para ele", analisa Victor Nakura, CEO do Grupo Mauá.

Turismo

Gramado, na Serra Gaúcha, é o destino nacional mais buscado pelos brasileiros para passar o inverno. De acordo com levantamento do Booking.com, a cidade aparece no topo dos registros de hospedagens no período entre julho e agosto de 2023. A plataforma também constatou que a cidade é o quinto destino na América Latina mais buscado no mundo para férias nesse período.

Em julho, Gramado bateu recorde de público. De acordo com dados da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), este foi o julho mais movimentado da história da cidade, com 768 mil turistas. O número representou um aumento de 9,5% em relação a 2022.

O turismo representa 86% do PIB da região de Gramado e Canela, o que gera cerca de R$ 1,5 bilhão para a economia local. De acordo com o Sebrae, são cerca de 270 hotéis e 24 mil leitos e 37 parques turísticos.

*A jornalista viajou a convite da Mundo Planalto