Interior de São Paulo: Sítio do Carroção oferece programação especial de Carnaval para o público infanto-juvenil

Para os pais que querem aproveitar as festividades com a tranquilidade de saber que seus filhos estão seguros e se divertindo, o Sítio do Carroção – único resort educativo do Brasil – é uma excelente opção por oferecer uma jornada que mistura aventura e aprendizado. O acampamento de férias está localizado em Tatuí, interior paulista. A Temporada de Carnaval – indicada para o público infanto-juvenil de 5 a 16 anos – acontecerá entre os dias 10 (sábado) e 14 de fevereiro (quarta-feira).

Longe das distrações do mundo virtual, os exploradores mirins estabelecerão conexões reais em um espaço de mais de 1 milhão de m² de pura diversão e descobertas. O Sítio do Carroção conta com uma infraestrutura completa para atender exclusivamente ao público infanto-juvenil, e se destaca como o único acampamento que oferece acomodações em camas baixas individuais, quartos climatizados com ar-condicionado e um sistema all inclusive, que inclui cinco refeições balanceadas diariamente.

Mais sobre as atrações da temporada

Caverna do Lago Azul: águas aquecidas, cachoeiras, tobogãs, estalagmites e estalactites

Parque paleontológico com fósseis diversos e um enorme Tiranossauro Rex

Aquário de água doce do Brasil: jacarés-de-papo-amarelo e várias espécies de peixes

Descoberta de um avião da 2ª Guerra Mundial (DC-3) perdido na Mata Atlântica

Macro maquete educativa sobre transformação de energia e sustentabilidade

Trilha do “Indiana Jones”: caverna e túneis com segredos e armadilhas

Spazukamonaring: minipista de Fórmula 1 temática

A Viagem do Beagle: jornada pela evolução das espécies

Tobogã com mais de 100 m, parte dele dentro de uma caverna;

Trilha do Quatipuru: trilha aérea suspensa;

Complexo aquático com piscinas climatizadas;

Caverna pré-histórica com pinturas rupestres;

Demonstração prática do princípio da fotografia em câmara escura;

Labirinto Medieval e réplica navegável da caravela de Colombo;

Mini eclusa operada pelos

Serviço

Local: Acampamento de Férias do Sítio do Carroção

Acampamento de Férias do Sítio do Carroção Data : 10 a 14/02/2024

10 a 14/02/2024 Faixa etária: de 5 a 16 anos

de 5 a 16 anos Endereço: Tatuí/SP (150 Km de São Paulo)

Tatuí/SP (150 Km de São Paulo) Informações e reservas: (15) 3305-2000 e pelo site.

(15) 3305-2000 e pelo site. Valor: 10 x R$ 619,90 ou R$ 769,00 à vista (preço para 5 dias).

