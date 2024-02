Não se programou para o Carnaval no Rio? Saiba onde se hospedar

O Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados do mundo durante a semana de carnaval. Serão mais de 450 desfiles pelas ruas e avenidas da cidade que devem receber 5 milhões de foliões, segundo a Riotur. Com isso, boa parte dos hotéis da região já estão com ocupação máxima, mas ainda possui uma ótima opção para se hospedar.

Apesar da alta demanda, a mais nova unidade da B&B HOTELS Brasil, o B&B HOTEL Santos Dumont, ainda conta com quartos disponíveis. Inaugurado no início do ano, o hotel fica localizado no centro da cidade, região privilegiada quando se pensa em Carnaval, já que fica perto da rota de vários blocos, principalmente os que circulam pelo centro. Durante o feriado o hotel oferece diárias a partir de R$725.

E para quem quer esticar a semana e se hospedar para além do carnaval, a unidade conta com um espaço de coworking com internet disponível gratuitamente para os hóspedes trabalharem de forma remota.

O B&B HOTEL Santos Dumont é o quarto hotel da rede francesa na cidade maravilhosa e abre as portas dentro da categoria value-for-money, oferecendo uma hospedagem inteligente com uma boa cama, um bom chuveiro e um café da manhã completo.

Sobre a B&B HOTELS Brasil

A B&B HOTELS Brasil faz parte de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, com mais de 700 hotéis espalhados por 15 países da Europa e no Brasil. No país desde 2017, a rede tem hoje sete unidades: quatro na cidade do Rio de Janeiro (RJ), uma em São Paulo (SP), uma em São José dos Campos (SP) e uma em Uberlândia (MG).

Posicionada na categoria value-for-money, a B&B HOTELS Brasil oferece uma hospedagem inteligente e descomplicada, sempre com foco em inovação e qualidade. Todas as acomodações são modernas e confortáveis, contam com espaço flexível de trabalho, uma boa cama e um bom chuveiro. Isso além de oferecer um café da manhã variado com produtos locais e opções saudáveis.

A rede no país é comandada por Flávia Lorenzetti, que ocupa o cargo de CEO desde setembro de 2022, e tem como missão ampliar o portfólio no Brasil e o protagonismo do grupo no mercado hoteleiro. Com um faturamento de R$ 48 milhões em 2022, a empresa prevê crescimento de 33%, chegando a R$ 64 milhões em 2023. A Goldman Sachs é a investidora majoritária desde 2019.

