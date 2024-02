Maior Carnaval de São Paulo, OBA Festival anuncia line up diário - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

O OBA Festival acaba de anunciar o line up diário do evento que será realizado de 10 a 13 de fevereiro, no Recinto de Exposições, em São José do Rio Preto. O maior Carnaval de São Paulo vai reunir milhares de foliões de todo o Brasil, e até do exterior, para curtir shows de Léo Santana, Gusttavo Lima, ALOK, Luisa Sonza, Banda EVA, Monobloco, Jammil, Tomate, Dennis DJ, Batom na Cueca, MC Hariel e MC Ryan, Homem de Lata, Fiduma e Jeca, Rayane e Rafaela, On Fire, entre outros.

Confira as atrações dia a dia (lista em ordem alfabética, não representa a ordem de apresentação):

Sábado, 10 de fevereiro

Gusttavo Lima

Homem de Lata

Jammil

MC Ryan

Domingo, 11 de fevereiro

Batom na Cueca

Dennis DJ

MC Hariel

Léo Santana

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Alok

Luisa Sonza

Monobloco

Tomate

Terça-feira, 13 de fevereiro

Banda Eva

Fiduma & Jeca

On Fire

Rayane & Rafaela

Para adquirir convites do OBA Festival, acesse aqui. Os valores diários são: R$400 para a Pista; R$750 Camarote OBA; e R$1.200 para o Camarote Premium Café de La Musique. Todos os espaços são open bar e os camarotes também open food. Cada um com seus diferenciais e atrações especiais.

LEIA TAMBÉM: Carnaval: já está aberta a venda antecipada com 50% desconto para a Tirolesa Voo da Serra, pertinho de São Paulo

O público também pode optar pelos quatro dias de festa, mas os valores atuais dos pacotes terão virada de lote. Até o dia 26 de janeiro eles custam: R$925 para a Pista (meia entrada: R$750); R$1.550 Camarote OBA; e R$2.450 para o Camarote Premium Café de La Musique. Valores válidos até o dia 8 de fevereiro, no dia 9 eles serão reajustados com a última virada de lote.

Além das atrações musicais, o OBA Festival terá ainda experiências como Roda Gigante de 22m de altura, Tirolesa com 190 m de extensão, Balão OBA, Tenda Universitária, uma Praia artificial de 3.000 m² e muito mais. Acesse o site do evento para mais detalhes.

Novas atrações no maior Carnaval de São Paulo

Foto: divulgação

O OBA Festival acaba de anunciar três novas atrações que irão se apresentar no dia 13 de fevereiro, compondo o line up junto com a Banda Eva. Uma delas é a dupla Fiduma e Jeca, que conta hoje com mais de 250 milhões de streamings no Spotify. Para o Carnaval, a dupla preparou um repertório especial que promete animar todos na última noite de festa. Quem também sobe ao palco é a dupla Rayane & Rafaela que irão levar ao público toda potência vocal e animação em sua primeira apresentação no OBA Festival. E quem volta pelo segundo ano com toda brasilidade de ritmos é a dupla de DJs On Fire, Barbara Brunca e Taty Betin. Certeza de animação e muita festa!

The post Maior Carnaval de São Paulo, OBA Festival anuncia line up diário appeared first on Uai Turismo.