Participe da Festa de Iemanjá em Porto Seguro - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Declarada Patrimônio Imaterial de diferentes municípios no Nordeste do Brasil, a Festa de Iemanjá está consolidada como uma das maiores celebrações da cultura afro-brasileira do país. No Sul da Bahia, a cada ano, no dia 2 de fevereiro, o festejo atrai milhares de visitantes. Com mais de 20 praias paradisíacas, muita badalação e belezas naturais, Porto Seguro é um lugar histórico perfeito para curtir a Festa de Iemanjá.

LEIA TAMBÉM: 10 praias para aproveitar durante as férias de verão

Na região e nos arredores, como Arraial d’Ajuda e Trancoso, inúmeros terreiros mantêm viva a tradição do culto a esta que é considerada a mãe de todos os orixás e que decide o destino dos navegantes. Nas praias, são realizados cortejos com várias embarcações. Também há os que fazem rituais pessoais, jogando oferendas ao mar. Para os pescadores, o evento é o momento de enaltecer seu trabalho, comemorar a pesca e garantir abundância futura.

Hospedagem

Na localidade, diversos hotéis oferecem ampla estrutura de lazer e conforto para desfrutar desse momento. O Resort Arcobaleno é um deles. All inclusive de categoria Superior (4 estrelas Plus), o Resort Arcobaleno oferece o melhor clube de praia da região em frente à Praia de Taperapuan, a mais badalada da região, o Terrazzo Al Mare. Ele conta com espaços para massagem em meio ao verde de uma Reserva Ambiental, possui excelente estrutura de lazer com deck panorâmico, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área infantil, redário, tendas à beira-mar e música ao vivo. Um verdadeiro convite ao bem-estar.

Terrazzo al Mare do Resort Arcobaleno (Foto: DIvulgação)

O Arcobaleno oferece diversas atividades de lazer para adultos e crianças. Para os pequenos, além do Espaço Kids, tem cinema ao ar livre, gincanas, passeios guiados pelos jardins, vôlei, pique bandeira, slackline/ corda bamba, water ball, polo aquático, caça submarina, jogo da velha gigante, futebol, campo minado, karaokê, oficinas de reciclagem e Master Chefinho, entre outros. Como se vê, o que não falta é diversão.

LEIA TAMBÉM: Hospede-se em hotéis que foram cenário de produções audiovisuais brasileiras e estrangeiras

Para os adultos, o entretenimento também está garantido com atividades como hidroaxé, hidroginástica, alongamento fitness, vôlei aquático, beach tennis, zumba, circuito fit, futsal, basquete, vôlei de praia, futmesa, sinuca, ping-pong, salão de carteado, totó, bingo e desafios musicais.

The post Participe da Festa de Iemanjá em Porto Seguro appeared first on Uai Turismo.