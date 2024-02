Vindima 2024 da Casa Valduga: experiência imersiva completa na cultura italiana - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A Casa Valduga, marca do Grupo Famiglia Valduga, está pronta para a Vindima 2024! O período mais aguardado do ano pelos vitivinicultores e também pelos amantes do universo dos vinhos, quando ocorre a colheita das uvas e marca o início da produção dos exclusivos rótulos da marca, conta com uma agenda especial na vinícola, que é hoje uma das 10 principais do país.

A programação conta com dois dias de experiências completas no Vale dos Vinhedos (RS) – inclusive com hospedagem no complexo enoturístico Casa Valduga – promovendo uma imersão na enocultura e um mergulho na história da imigração italiana na Serra Gaúcha.

São mais de 28 hectares em Bento Gonçalves, pertencentes ao Grupo e os quais cultivam as varietais Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Pinot Noir. Para os amantes de vinho este é um dos momentos de conexão com a origem da bebida. Porém, para participar da experiência é preciso se apressar, já que as vagas são limitadas.

Cronograma

A agenda para a Vindima 2024 é concentrada no mês de fevereiro, sempre aos finais de semana. O cronograma ainda prevê welcome drink, jantar ao ar livre, café da manhã sob as videiras centenárias, colheita com coral italiano, almoço, visitação às caves com degustação especial, jantar, entre outros programas que incluem a presença de membros da Famiglia, como Eduardo Valduga, que conduz todas as atividades.

Cave de espumantes da Casa Valduga a maior da América Latina (Foto: divulgação)

“Nós estamos preparando tudo com muito carinho para receber nossos vindimeiros. Temos clientes que já nos prestigiam há mais de 10 anos e, normalmente, temos a honra de ser sede de muitas comemorações especiais, como noivado, aniversário de casamento, entre outras ocasiões. É um momento alegre e único, com café da manhã sob os parreirais e a pisa das uvas, atividades que nos levam a reviver os costumes, bem como as memórias da nossa região e da nossa Famiglia”, comenta, animado, Eduardo Valduga, diretor do Grupo, o qual atua pessoalmente como o guia da experiência.

Eduardo Valduga, diretor do Grupo Famiglia Valduga, e que atua pessoalmente como o guia da experiência da Vindima (Foto: divulgação)

A reconhecida Casa Valduga

Recentemente premiada com 14 reconhecimentos no Descorchados 2024, guia mais importante do segmento na América do Sul, e colecionando 16 medalhas conquistadas no ano de 2023, a Casa Valduga está entre as 10 principais vinícolas do país e conta com a maior cave de espumantes da América Latina. Entre os reconhecimentos recém-recebidos está o Ouro por Casa Valduga 130 Brut e Casa Valduga Premivm Extra Brut no Vinalies Internationales (França). Em Catad’Or (Chile), a marca conquistou Grande Ouro com Premivm Moscatel e outras seis medalhas de Ouro com rótulos da categoria Premivm, 130 e Terroir Exclusivo. No Bacchus (Espanha), o Casa Valduga Terroir Marselan levou Grande Ouro, enquanto o Casa Valduga Premivm Extra Brut, Ouro. Já no Vinus (Argentina), a marca conquistou Duplo Ouro com o espumante Premivm Brut e mais quatro Ouros nas categorias Premivm e Terroir.

A marca tem um portfólio seleto de vinhos e espumantes elaborados a partir do método champenoise (tradicional). A vinícola conta ainda com a maior cave de espumantes da América Latina e foi a primeira a desenvolver o enoturismo na região de Bento Gonçalves, com a criação do Complexo Enoturístico Casa Valduga, em 1992.

Prova disso foi a inauguração de uma das primeiras pousadas verticais, nomeada de 130, que é o nome da categoria de espumantes ícones e mais premiados da vinícola. Com vista para vinhedos, é a opção mais luxuosa do local, com uma paisagem fascinante emoldurada por uma atmosfera inspiradora. Além de um roteiro repleto de encantos naturais, os hóspedes do complexo podem visitar as caves subterrâneas na penumbra. A Pousada Casa Valduga adota práticas relacionadas à sustentabilidade, principalmente visando o uso racional dos recursos envolvidos, como diminuição do consumo de água e energia e o cultivo de hortaliças de forma orgânica.

Pousada 130, uma das primeiras pousadas verticais (Foto: divulgação)

Onde hoje é o Restaurante Maria Valduga, inicialmente era apenas uma pequena cantina do Sr. Luiz, o patriarca da Famiglia. Mantendo o propósito de bem receber a todos, o espaço homenageia a precursora da enogastronomia no Vale dos Vinhedos ao seu estilo: com fartura, simplicidade e muito sabor. As receitas feitas por Maria Valduga logo começaram a chegar aos turistas que buscavam, além de conhecer a vinícola, viver um resgate histórico e gastronômico.

Para outras informações ou reservas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail reservas@famigliavalduga.com.br ou pelo WhatsApp (54) 99269-2228.

Serviço

Vindima 2024 Casa Valduga

Quando: Pacote completo com 02 diárias de 02 a 25 de fevereiro, sempre aos finais de semana

Sexta-feira: Check-in, welcome drink e jantar ao ar livre

Sábado: Café da manhã nas parreiras (LUI); colheita – com coral italiano + entretenimento; almoço; café no porão da casa da Dona Maria – com coral italiano; apresentação teatral contando a história da Famiglia Valduga; pisa das uvas – no gramado em frente ao Centro de Eventos; visitação às caves e jantar harmonizado – menu especial da casa

Domingo: Café da manhã e check-out

Informações: reservas@famigliavalduga.com.br ou WhatsApp (54) 99269-2228

