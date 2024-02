Emende o carnaval brasileiro com o Carnaval de San Pedro em Belize!

O carnaval no Brasil acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro, mas para quem quer aproveitar mais da festa e de uma forma diferente, é o momento de conhecer o Carnaval de San Pedro, em Belize. A pitoresca cidade de San Pedro, no distrito de Ambergris Caye, em Belize, ganha vida de maneira extraordinária durante o carnaval. A festa folclórica, que este ano acontece no dia 23 de fevereiro, destaca-se como uma das maiores festividades do país situado na América Central. Com tradições que remontam ao século 19, é um testemunho vivo da rica história que liga Belize às celebrações europeias.

Algumas das tradições carnavalescas mais conhecidas, incluindo desfiles e bailes de máscaras, foram registradas pela primeira vez na Itália medieval, onde o Carnaval de Veneza era o mais famoso. Da Itália, o costume se espalhou para Espanha, Portugal e França e, através da colonização, para o Caribe, a América Latina e partes da América do Norte com o Mardi Gras.

O Carnaval de Cádiz, na Espanha, ainda hoje um dos mais conhecidos, foi particularmente influente na formação das tradições que mais tarde predominariam em San Pedro. Quando os espanhóis conquistaram o México e estabeleceram as cidades de Mérida, Valladolid e Bacalar, vieram algumas tradições, entre elas as carnavalescas. À medida que a Guerra das Castas se espalhava por Yucatán, essas tradições viajaram para o sul com os refugiados maias, mestiços e caucasianos que se estabeleceram em Ambergris Caye e em outros lugares de Belize.

Entre as coisas que tornam o Carnaval de San Pedro verdadeiramente cativante são as semelhanças marcantes com as festividades de Cádiz, que deixou uma marca positiva, animada e duradoura pelo destino. Enquanto muitos carnavais ao redor do mundo se destacavam pelo glamour e extravagâncias, a festividade espanhola tinha como principal característica o humor, através do sarcasmo, da zombaria e da ironia. Até mesmo afiadas críticas sociais e políticas disfarçadas de comédia.

E San Pedro até hoje apresenta o que de melhor aprendeu naquela época em que máscaras foram substituídas por pintura facial e o destino ficou conhecido por um carnaval cômico. Ao explorar as coloridas ruas durante o carnaval, os visitantes testemunharão a harmoniosa fusão de tradições europeias e locais, criando uma atmosfera festiva que é verdadeiramente inesquecível.

Programe-se para visitar Belize durante este período. Pois em Ambergris Caye, o Carnaval de San Pedro não é apenas uma festa, é uma experiência única que mescla heranças históricas e muita alegria. Então mergulhe na atmosfera vibrante, deixe-se cobrir de tinta com as crianças locais, dance como se ninguém estivesse olhando, refresque-se com cervejas Belikin e depois dê um mergulho no mar. Se deixe levar pela magia centenária da celebração, que continua a encantar moradores e visitantes. Ninguém fica de fora da festa!

