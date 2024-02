Folia em Minas: lançamento do 1º Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade

Em um estado com tanta diversidade como Minas, capaz de oferecer turismo de formas tão variadas, o período do carnaval não poderia ser diferente. Com o lançamento hoje (25) do 1º Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade nas cidades históricas, no Palácio da Liberdade na capital mineira, o destino se mostra versátil e muito atrativo para todo tipo de público.

São 32 municípios que integram a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG), dentre eles Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Tiradentes, Congonhas, Mariana, Brumadinho e Catas Altas. Cada cidade terá uma programação própria que poderá ser acessada pelo site da Secult. O turista terá um cardápio de opções para escolher curtir o carnaval de sua preferência, seja na folia das ruas, se energizando em belas cachoeiras ou se impressionando com a riqueza dos sítios históricos.

Para os que buscam passeios culturais, Ouro Preto, Diamantina e Congonhas abrigam Patrimônios Culturais da Humanidade reconhecidos pela Unesco. Por outro lado, a mesma Ouro Preto oferece um dos mais tradicionais carnavais de rua do interior, com blocos carnavalescos, shows e desfiles de escola de samba. Em contrapartida, Diamantina, apesar de seu tradicional carnaval de rua, faz um resgate para atrair famílias que buscam tranquilidade e desejam usufruir de uma natureza exuberante, sendo um excelente destino para ecoturismo. Mas isso é só um aperitivo entre tantas opções que o turista possui quando se fala em carnaval nas cidades históricas de Minas Gerais.

Além de tantas opções, uma novidade em breve. O Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira diz que “será licenciado o trem elétrico. Diferente dos trios elétricos da Bahia que são muito altos e feitos para quem está nos camarotes assistir, o trem elétrico é baixo e feito para quem está nas ruas poder assistir.”

Minas Gerais é isso, um destino completo que segue inovando sem perder sua identidade. E o carnaval? Realmente é o da liberdade! A liberdade de escolher o que for melhor pra você.

