Prêmio de Turismo Responsável WTM, o que você tem a ver com isso?

O turismo, comparado a outras atividades econômicas, ainda carece de muitas iniciativas para que acompanhe a evolução (e revolução) tecnológica e de responsabilidade nas gestões públicas e privadas pelas quais o mundo passa. Iniciativas que ligam inovação, marketing e entrega de qualidade com responsabilidade ainda são poucas, e por isso precisam ser reconhecidas. Esse reconhecimento gera motivação e um gás extra para quem produz turismo com inteligência e responsabilidade. Já para quem consome, o reconhecimento vindo de organizações sérias gera confiança e credibilidade na hora da compra.

A WTM e o Prêmio de Turismo Responsável

Neste sentido, chegando à sua quarta edição em 2024, o Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America soma 6 categorias alinhadas com a realidade latino-americana da indústria de viagens. A WTM Latin America é realizada, anualmente, em São Paulo e atrai mais de 27 mil profissionais de turismo durante os três dias de evento. O evento oferece conteúdo qualificado aliado a networking e oportunidades de negócios. Em sua mais recente edição, em 2023, a WTM Latin America manteve seu foco na geração efetiva de negócios, e conseguiu a marcação antecipada de seis mil reuniões que foram realizadas entre compradores, agentes de viagens e expositores.

Em 2024 o evento voltado para o público profissional mas com grande impacto para quem consome, está sob a batuta de Bianca Pizzolito. Executiva do turismo e com grande experiência no segmento de feiras e eventos, ela assumiu em 2023 como CEO da WTM Latin America e o setor vê com otimismo a entrada de uma mulher com tamanha experiência na condução de uma feira tão relevante.

Bianca Pizzolito lidera o evento que gera negócios, networking, reconhecimento de iniciativas e lança tendências no setor do turismo. (Foto: divulgação WTM/ montagem)

Como participar do prêmio

Na 4ª edição do Prêmio de Turismo Responsável, a WTM Latin America busca promover as histórias mais inspiradoras do setor de viagens e turismo para a promoção do desenvolvimento sustentável em nosso continente. Para isso, São 6 categorias que abordam temas impreteríveis para a conservação do meio ambiente, inclusão e diversidade, desenvolvimento econômico justo e promoção das relações entre turista e seu destino de viagem.

Cada uma delas, recebe chancela de entidades especialistas de diferentes países da América Latina: Acotur – Asociación Colombiana de Turismo Responsable; Adventure Travel Trade Association; Fundación Panameña Turismo Sostenible; Instituto Vivejar; La Mano del Mono; e Winta – World Indigenous Tourism Alliance.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da WTM Latin America. até 31 de janeiro nas seguintes categorias:

Melhores iniciativas para a conservação da biodiversidade Melhores iniciativas para promover a diversidade, equidade e inclusão no turismo Melhores iniciativas para promover o impacto socioeconômico e a construção da paz através do turismo Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos Melhores iniciativas para o turismo Indígena e/ou Comunidades Tradicionais Melhores iniciativas para a mitigação das mudanças climáticas

A cerimônia de premiação está agendada para o dia 16 de abril, durante a WTM Latin America 2024, que ocorre entre 15 e 17 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

